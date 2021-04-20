Чертановский районный суд Москвы арестовал доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраст, сообщили АГН "Москва" в пресс-службе суда.

"В отношении Ракова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.

По данным СМИ, уголовное дело было возбуждено по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следователи полагают, что в период с сентября по октябрь 2013 года обвиняемый вел переписку с малолетними в интернете. Используя видеосвязь, он совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух детей. Также Раков присылал им фотографии интимного характера.

Алексей Раков является кандидатом исторических наук и доцентом департамента теоретической экономики факультета экономических наук ВШЭ. Он восемь раз получал звание "Лучшего преподавателя НИУ ВШЭ", а также становился лауреатом премии "Золотая Вышка" в 2018 году в номинации "Успех педагога", сообщает сайт ВШЭ. Ученый изучал историю XX века и, в частности, политические репрессии в СССР.

В пресс-службе ВШЭ сообщили РИА "Новости", что не получали запросов от правоохранительных органов, потому что "описываемый случай не связан с работой Ракова в "Вышке". "Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами по данному вопросу. После получения соответствующих документов от следственных органов будут приняты необходимые меры", - добавили в вузе.

В СК РФ во вторник опубликовано сообщение о задержании в Москве еще одного подозреваемого в педофилии, которому вменили в вину п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. "В 2017 году на территории Южнопортового района в городе Москве мужчина обманом пригласил девочку в квартиру, в которой проживал, где совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Долгое время девочка скрывала от взрослых произошедшие события. Однако недавно она сообщила одному из знакомых, который незамедлительно обратился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ Москвы.