Количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России, с 2012 года увеличилось в пять раз. Об этом заявил главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин во время Общего собрания академии.

По его словам, число ежегодно выезжающих за границу специалистов увеличилось с 14 тысяч в 2012 году до почти 70 тысяч человек в настоящее время.

"Россия сегодня - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд идет сокращение числа ученых, занятых в исследовательской сфере. С 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому показателю, число исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч. То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия", - сказал Долгушкин.

Если три года назад Россия находилась на четвертом месте в мире по количеству исследователей, то сегодня она находится на шестом месте по этому показателю, отметил главный ученый секретарь РАН. По его данным, за это время количество исследователей в стране уменьшилось на 30 тысяч человек.

"За эти годы мы должны были нарастить количество исследователей на 35 тысяч. Получилось ровно наоборот", - отметил Долгушкин. В итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта "Наука", который ставил задачей увеличить число специалистов, пишет "Коммерсант". Среди рисков для российских ученых Долгушкин назвал недостаток финансирования науки и отсталую инфраструктуру. Самым главным риском для развития науки ученый назвал невысокий уровень "кадрового, интеллектуального потенциала".

Согласно целям нацпроекта "Наука", число ученых в России за три года должно было увеличиться на 35 тыс. человек.

В феврале президент Владимир Путин попросил разобраться с зарплатами ученых в регионах. Одна их ученых из Новосибирска Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства, что ее зарплата составляет 25 тыс. руб., и вместе с надбавками она получает 32 тыс. руб. Президент потребовал от министра финансов и главы Минобрнауки проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону. В итоге к Проскуриной нагрянули силовики, которых интересовало, "кто подучил" ее выступить с незапланированным заявлением о проблемах в науке. Следователи довели женщину до слез.

Общее собрание членов Российской академии наук (РАН) проходит 20-21 апреля в смешанном онлайн- и офлайн-формате.

О том, что российская фундаментальная наука находится в катастрофическом состоянии, ученые предупреждали руководство страны еще 12 лет назад, когда социально-экономическая и политическая ситуация выглядела более благополучной. "Регресс продолжается, масштабы и острота опасности этого процесса недооцениваются. Уровень финансирования российской науки резко контрастирует с соответствующими показателями развитых стран. Громадной проблемой для России был и остается массовый отток ученых за рубеж", - говорилось в открытом письме, адресованном тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву.

В феврале 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев на Сочинском инвестиционном форуме назвал недопустимым "экспорт интеллекта" из России: "Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект уходит из страны и безвозвратно, и бесплатно".

В качестве причин, "выталкивающих" россиян из страны, большинство участников одного из опросов назвали "заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития". При этом для четверти выехавших на первое место среди таких факторов вышли "политическая ситуация, разочарование после выборов 2012 года и особенно события 2014 года". Напомним, в 2014 году к России был присоединен украинский Крым и начались боевые действия в Донбассе с участием пророссийских вооруженных формирований. Международное сообщество обвинило Россию в проведении агрессивной политики, после чего начался процесс постепенной изоляции РФ и введения в отношении нее все более жестких санкций.