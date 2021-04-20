Россияне, прибывающие из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, будут проходить тестирование на коронавирус дважды. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

"Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации <…> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования <...> в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг. - Прим. ТАСС), заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации", - говорится в документе.

Россияне, прилетающие из-за рубежа после 1 мая, также должны будут дважды сдавать тест на коронавирус. "Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию РФ <...> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ", - говорится в постановлении.

Уточняется, что интервал между первым и повторным лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Постановление вступает в силу с 21 апреля, передает РИА "Новости".

Кроме того, руководители территориальных органов Роспотребнадзора организуют в аэропортах выборочную проверку иностранцев на коронавирус.

На прошлой неделе Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в страну граждан сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата и отправки его на портал госуслуг.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в республику. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, именно оттуда в Россию завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса. На этот же срок приостановили рейсы в Танзанию.