В России за сутки зарегистрировано 8 164 новых случаев коронавируса, 379 человек умерли

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 164, до 4 718 854. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва, а также в Сахалинской области (по 0,01%), в Еврейской автономной области (0,02%).
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 631. Всего уже выздоровели 4 343 229 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся. 269 318 человек продолжают лечение. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 379 против 346 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 307 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 1996 (56)
Санкт-Петербург - 687 (35)
Московская область - 562 (16)
Ростовская область - 235 (14)
Самарская область - 190 (15)
Нижегородская область - 183 (14)
Воронежская область - 173 (5)
Иркутская область - 150 (8)
Саратовская область - 133 (3)
Красноярский край - 117 (12)
Челябинская область - 114 (8)
Волгоградская область - 110 (5)
Свердловская область - 107 (16)
Пермский край - 102 (4)
Краснодарский край - 99 (12)
Республика Крым - 99 (5)
Республика Башкортостан - 99 (1)
Пензенская область - 97 (3)
Ленинградская область - 90 (9)
Белгородская область - 85 (2)
Ульяновская область - 84 (7)
Ярославская область - 84 (2)
Тверская область - 80 (8)
Брянская область - 80
Курская область - 76 (6)
Кировская область - 75 (1)
Республика Саха (Якутия) - 75 (1)
Алтайский край - 74 (4)
Новосибирская область - 74 (4)
Астраханская область - 74 (2)
Оренбургская область - 73 (6)
Архангельская область - 72
Липецкая область - 71 (5)
Кемеровская область - 68 (3)
Вологодская область - 67 (3)
Тульская область - 65 (11)
Владимирская область - 65 (4)
Республика Карелия - 64 (3)
Удмуртская Республика - 64 (2)
Омская область - 63 (5)
Тамбовская область - 62 (2)
Ивановская область - 59 (5)
Ханты-Мансийский АО - 59 (1)
Калининградская область - 57
Орловская область - 56 (4)
Калужская область - 54 (2)
Рязанская область - 51 (3)
Смоленская область - 51 (2)
Республика Коми - 51 (1)
Псковская область - 49 (2)
Тюменская область - 49
Чувашская Республика - 46 (5)
Республика Дагестан - 45 (3)
Новгородская область - 43
Ставропольский край - 40 (5)
Курганская область - 36 (3)
Забайкальский край - 36 (2)
Хабаровский край - 33 (2)
Приморский край - 33 (1)
Республика Мордовия - 33 (1)
Томская область - 31
Республика Бурятия - 30 (2)
Республика Татарстан - 30
Кабардино-Балкарская Республика - 29 (1)
Мурманская область - 28 (1)
Костромская область - 27 (2)
Севастополь - 21 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 18 (1)
Республика Хакасия - 17
Республика Марий Эл - 16
Чеченская Республика - 12 (1)
Амурская область - 12 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 12
Республика Ингушетия - 12
Республика Северная Осетия - 11
Республика Адыгея - 10
Камчатский край - 10
Республика Калмыкия - 9 (2)
Сахалинская область - 3
Магаданская область - 3
Республика Тыва - 2
Республика Алтай - 1 (2)
Еврейская АО - 1
Чукотский АО - 0
Ненецкий АО - 0