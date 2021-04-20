В России за сутки зарегистрировано 8 164 новых случаев коронавируса, 379 человек умерли

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Денисов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 164, до 4 718 854. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва, а также в Сахалинской области (по 0,01%), в Еврейской автономной области (0,02%).

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 631. Всего уже выздоровели 4 343 229 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся. 269 318 человек продолжают лечение. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 379 против 346 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 307 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 1996 (56)

Санкт-Петербург - 687 (35)

Московская область - 562 (16)

Ростовская область - 235 (14)

Самарская область - 190 (15)

Нижегородская область - 183 (14)

Воронежская область - 173 (5)

Иркутская область - 150 (8)

Саратовская область - 133 (3)

Красноярский край - 117 (12)

Челябинская область - 114 (8)

Волгоградская область - 110 (5)

Свердловская область - 107 (16)

Пермский край - 102 (4)

Краснодарский край - 99 (12)

Республика Крым - 99 (5)

Республика Башкортостан - 99 (1)

Пензенская область - 97 (3)

Ленинградская область - 90 (9)

Белгородская область - 85 (2)

Ульяновская область - 84 (7)

Ярославская область - 84 (2)

Тверская область - 80 (8)

Брянская область - 80

Курская область - 76 (6)

Кировская область - 75 (1)

Республика Саха (Якутия) - 75 (1)

Алтайский край - 74 (4)

Новосибирская область - 74 (4)

Астраханская область - 74 (2)

Оренбургская область - 73 (6)

Архангельская область - 72

Липецкая область - 71 (5)

Кемеровская область - 68 (3)

Вологодская область - 67 (3)

Тульская область - 65 (11)

Владимирская область - 65 (4)

Республика Карелия - 64 (3)

Удмуртская Республика - 64 (2)

Омская область - 63 (5)

Тамбовская область - 62 (2)

Ивановская область - 59 (5)

Ханты-Мансийский АО - 59 (1)

Калининградская область - 57

Орловская область - 56 (4)

Калужская область - 54 (2)

Рязанская область - 51 (3)

Смоленская область - 51 (2)

Республика Коми - 51 (1)

Псковская область - 49 (2)

Тюменская область - 49

Чувашская Республика - 46 (5)

Республика Дагестан - 45 (3)

Новгородская область - 43

Ставропольский край - 40 (5)

Курганская область - 36 (3)

Забайкальский край - 36 (2)

Хабаровский край - 33 (2)

Приморский край - 33 (1)

Республика Мордовия - 33 (1)

Томская область - 31

Республика Бурятия - 30 (2)

Республика Татарстан - 30

Кабардино-Балкарская Республика - 29 (1)

Мурманская область - 28 (1)

Костромская область - 27 (2)

Севастополь - 21 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 18 (1)

Республика Хакасия - 17

Республика Марий Эл - 16

Чеченская Республика - 12 (1)

Амурская область - 12 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 12

Республика Ингушетия - 12

Республика Северная Осетия - 11

Республика Адыгея - 10

Камчатский край - 10

Республика Калмыкия - 9 (2)

Сахалинская область - 3

Магаданская область - 3

Республика Тыва - 2

Республика Алтай - 1 (2)

Еврейская АО - 1

Чукотский АО - 0

Ненецкий АО - 0

