ВСЕ ФОТО На фоне эскалации у границ Украины Россия закрывает на полгода Черное море для иностранных судов

Министерство обороны Российской Федерации Украина начала также начала военные учения в Черноморском регионе. Корабли ВМС Украины провели совместные украинско-румынские учения типа PASSEX, отработав взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО

ВМС ЗС України / facebook.com США также включились в ситуацию на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной. Вашингтон отправил в Черное море свои военные корабли

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

На фоне многочисленных сообщений о наращивании российских войск возле границ Украины в Кремле приняли решение закрыть Черное море для проходов иностранных судов и кораблей.

Минобороны РФ сообщило, что на длительный период приостанавливает действие права мирного прохода через внешние границы территориального моря Российской Федерации иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Эти ограничения вступают в силу с 24 апреля вплоть до 31 октября, то есть на полгода.

Речь идет о трех следующих районах моря: вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

При этом Керченский пролив и подход к нему не попадают в запретные зоны. Таким образом, закрытие Россией до конца октября части акватории Черного моря не будет препятствовать судоходству через Керченский пролив, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на управление навигации и океанографии Минобороны РФ.

В Черноморском регионе нарастает военное напряжение

В середине апреля Россия в рамках плановой проверки перебросила в регион 15 кораблей Каспийской флотилии. Среди них три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

Черноморский флот (ЧФ) сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. В "мероприятиях также задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ", отмечают на флоте. В море курсируют фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", большие десантные корабли, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец".

Украина начала также начала военные учения в Черноморском регионе. Корабли ВМС Украины провели совместные украинско-румынские учения типа PASSEX, отработав взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО для повышения уровня взаимосовместимости с иностранными партнерами. Одновременно на суше украинские военные провели танковые маневры возле Крыма, отработав элементы маневрирования на открытой местности и смену позиций в условиях противодействия наступлению условного противника.

США также включились в ситуацию на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной. Вашингтон отправил в Черное море свои военные корабли.

В начале апреля американские ракетные эсминцы USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вышли с военно-морской базы Рота в Испании и направились в Черное море. 14 апреля корабли зашли на остров Крит и встали на якорь в пункте материально-технического обеспечения ВМС США в бухте Суда. Накануне, 19 апреля, американские ракетные эсминцы вышли из базы на Крите в направлении Черного моря. Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны "Иджис".

Кроме того, командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими и украинскими военными в Донецкой области.

В Минобороны России заявили, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской России из континентальных частей Северной Америки через Атлантику. По данным российского военного ведомства, всего рядом с территорией РФ предполагается сосредоточить 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.

США активно готовятся к масштабным учениям "Защитник Европы-2021", которые пройдут в Черном море летом этого года. Их целью является подготовка к возможным военным действиям в этом регионе.

Великобритания направила в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота. В знак солидарности с Украиной на фоне ситуации на российско-украинской границе эти корабли войдут в Черное море в начале мая. В МИД РФ уже объявили, что заход военных кораблей Великобритании в Черное море через Босфор нацелен на устрашение России, и таким образом Запад пытается повлиять на курс Москвы.

Украина и США обвинили Россию в эскалации военного конфликта

Госдепартамент США назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.

Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в письменном заявлении, США "глубоко обеспокоены" запретом, который "представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины".

"У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины. Это еще один пример неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - сказал представитель Госдепа США, отметив, что такое развитие событий вызывает "особую тревогу", отмечает агентство "Прайм".

"Продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы. Мы призываем Россию прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил", - заявил Прайс.

МИД Украины также выразил протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали немедленно отменить это незаконное решение.

"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - говорится в заявлении МИД, которое цитирует "Интерфакс".

Министерство призвало международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе. "Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", - пояснили в ведомстве.

В заявлении МИД Украины отмечается, что на фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, РФ пошла на усиление эскалации в морской зоне. Она перебрасывает военные корабли с Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности, Украины.

Поведение России "указывает на отсутствие каких-либо намерений с ее стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов", заявили в МИД Украины.

Глубокую озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной выразили и европейские страны. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия "проверяет реакцию" других сил, наращивая военное присутствие вблизи Украины. "Российская сторона старается спровоцировать реакцию другой стороны", - сказала министр обороны Германии, отметив, что Берлин, как и Киев, "не хочет соглашаться на эту игру".

Ситуация на границе России и Украины вновь осложнилась в конце февраля. Конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и сообщают о жертвах на своей стороне. Россия обращает внимание на активизацию сил НАТО рядом с Украиной и в Черном море, а страны Запада приводят данные о стягивании российских войск и техники к границе с Украиной.

Россия начала стягивать войска вдоль границы Украины 30 марта. Туда отправлены 28 батальонных тактических групп и планируется подтянуть еще до 25 батальонных тактических групп под видом подготовки к учениям.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали Российскую Федерацию отвести войска от украинских границ. Макрон заявил, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.