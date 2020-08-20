Управление Следственного комитета по Московской области завершило расследование дела трех бывших оперативников 2-го отдела полиции "Орехово-Зуево", которые до смерти избили прохожего и покалечили его приятеля, который хотел помешать расправе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 11 апреля 2019 года оперативники МВД шли в гражданской одежде по улице Гагарина в Орехово-Зуево и увидели ссору на автобусной остановке. В конфликте участвовали двое мужчин, один из которых нецензурно ругался и ударил другого в область головы. Стражи порядка решили задержать хулигана и, не представившись, начали хватать его за руки и шею. Мужчина оказал сопротивление. Тогда оперативники избили его руками и ногами, перетащили тело к подъезду дома и оставили.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". Через неделю мужчина умер в больнице от полученных телесных повреждений.

На полицейских завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека) и пунктам "а" и "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий).

В отношении одного из полицейских также возбудили дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт "а" части 2 статьи 115 УК РФ). Как уточнили в СК, он сломал нос приятелю избитого мужчины, который хотел заступиться за товарища.

В ходе расследования были допрошены около 40 свидетелей, проведено 12 очных ставок и проверок показаний на месте, 15 сложных экспертиз, среди которых комиссионные судебно-медицинские, медико-криминалистические, генетические, отметили в СК РФ.