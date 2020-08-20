ВСЕ ФОТО Независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой актера Михаила Ефремова по делу об устроенном им смертельном ДТП на Садовом кольце, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии

АГН Москва / Сергей Ведяшкин По мнению Фиалко, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться"

АГН Москва / Денис Воронин "В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем", - заявил адвокат актера Эльман Пашаев. Также, по его словам, не исследовано, когда был залит асфальт и какими реагентами обработана дорога, есть ли колея, какой коэффициент сцепления, не представлена статистика неисправностей автомобиля

АГН Москва / Москва 24

Независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой актера Михаила Ефремова по делу об устроенном им смертельном ДТП на Садовом кольце, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии.

По мнению Фиалко, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

"Машина у обвиняемого американская. Американцы любят пичкать автомобили электроникой для комфорта. Поэтому надо было с помощью современного оборудования проверить кто, где и когда вел техническое обслуживание этого джипа, кто его ремонтировал и где", - цитирует эксперта ТАСС.

В отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова Пресненскому суду Москвы, говорится, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования", цитирует РИА "Новости".

"В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем", - заявил адвокат актера Эльман Пашаев. Также, по его словам, не исследовано, когда был залит асфальт и какими реагентами обработана дорога, есть ли колея, какой коэффициент сцепления, не представлена статистика неисправностей автомобиля.

Кроме того, в отзыве Фиалко говорится, что в экспертизе нет данных об аномалиях, "энергетических дырах", "грозовых сгустках" и "аэрозольных облаках", передает агентство "Москва". "Есть такая организация "Космопоиск" - они исследуют энергетические дыры и всякие аномальные места. Никто ведь не знает, как энергетический фон влияет на людей", - цитирует эксперта "Комсомольская правда".