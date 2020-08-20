ВСЕ ФОТО Медики рассчитывают в течение дня поставить диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в коме в реанимации омской больницы

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Заместитель главного врача больницы скорой помощи N1 Омска Анатолий Калиниченко сообщил журналистам, что политик находится в стабильном тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ

Кира Ярмыш / twitter.com Возле больницы находятся сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ, сообщает портал. Также на место прибыли сотрудники Следственного комитета

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Медики рассчитывают в течение дня поставить диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в коме в реанимации омской больницы. Заместитель главного врача больницы скорой помощи N1 Омска Анатолий Калиниченко сообщил журналистам, что политик находится в стабильном тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Отвечая на вопрос о том, могло ли отравление стать причиной состояния Навального, Калиниченко сообщил, что никакой уверенности в этом нет, но отравление рассматривается как одна из возможных версий. Трансляцию выступления замглавврача опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас рассматривается несколько диагнозов, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультаций врачей смежных специальностей, консилиумов. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, не тем не менее симптоматическое лечение, все что требуется, проводится в полном объеме", - сказал Калиниченко.

Он не ответил, есть ли угроза жизни Навальному и действительно ли он находится в коме. Медик сослался на федеральный закон, запрещающий разглашать информацию о диагнозе.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что версия об умышленном отравлении Навального пока не рассматривается. "Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", - заявил собеседник агентства.

"Ну разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет", - прокомментировала Кира Ярмыш. Она также задалась вопросом, почему в больнице находится столько правоохранителей, если версия об отравлении не рассматривается. "Даю объяснения уже в третий раз и это явно только начало. Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК", - отметила Ярмыш.

По данным NGS55.ru, в одном из кабинетов больницы организован оперативный штаб. Возле больницы находятся сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ, также прибыли сотрудники Следственного комитета.

"Именно так и происходило первые дни моего отравления - спецслужбы просто перестали пускать всех на этаж, где я лежал в реанимации в больнице Бахрушиных в Москве - нужно было время, чтобы очистить организм и скрыть следы отравляющего вещества", - прокомментировал Znak.com издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, который был госпитализирован в сентябре 2018 года с признаками химического отравления.

По данным источника "Интерфакса" в медицинских кругах, предварительный диагноз Навальному - "острое отравление неустановленным психодиcлептиком" (это вещества, способные вызывать галлюцинации). Как пишет Baza, "врачи предполагают", что Навального могли отравить оксибутиратом натрия.

"Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай - часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв", - говорится в сообщении. Однако у этого вещества соленый вкус, поэтому политик должен был его почувствовать, отмечает канал.

"Если это правда оксибутират натрия, то я бы гипотетически предположил, что Навального хотели довести до неадекватного поведения, чтобы снять идиотское видео "Навальный напился в самолете", но переборщили с дозой. Если так, то на борту наверняка были участники операции", - предположил в своем Telegram журналист Дмитрий Колезев.

"Нет сомнения, что Навального отравили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ [Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля], требуем от СК РФ расследования", - сообщил в Twitter руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

Алексей Навальный утром в четверг возвращался в Москву из Томска рейсом авиакомпании S7. Перед вылетом, по словам Ярмыш, он пил только чай в кафе аэропорта. По данным "Тайги.инфо", в аэропорту всего два заведения общественного питания. Очевидцы сняли фото Навального в "Венской кофейне". Там уже начали собственную проверку инцидента.

На борту Навальный не пил и не ел, сообщили в S7. В самолете ему стало плохо, выступила испарина. Он отошел в туалет, после чего потерял сознание. Житель Томска, летевший тем же рейсом, выложил в сториз Instagram запись из самолета, на которой слышны протяжные мужские крики и заметен медработник. Самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила руководитель регионального штаба политика Ксения Фадеева. Она и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска. Навальный снимал расследование про депутатов горсовета от "Единой России" и встречался с волонтерами кампании коалиции "Новосибирск 2020".

Глава местного штаба политика Сергей Бойко сообщил "Тайге.инфо", что в Новосибирске Навальный замечал за собой слежку. Это подтвердила и Ярмыш. "В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз-таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента" - сказала пресс-секретарь Навального в интервью "Эхо Москвы".