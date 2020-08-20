Штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального откликнулся на обещание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посодействовать с перевозкой оппозиционера в зарубежные клиники.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала лечащий врач Навального и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в микроблоге Twitter.

Ранее в четверг Дмитрий Песков заявил, что Кремль при необходимости оперативно будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера. "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков.

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

Директор ФБК Иван Жданов, прилетевший в Омск, сообщил, что состояние Навального стабильно тяжелое. По его словам, главврач больницы отказывается в предоставлении любых документов жене политика Юлии Навальной, а без документов невозможно решать вопрос о его перевозке.

По данным информированного источника "Интерфакса", врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).