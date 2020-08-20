Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали заявление в Следственный комитет в связи с отравлением оппозиционного политика и блогера Алексея Навального

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали заявление в Следственный комитет в связи с отравлением оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

"Обратились в СК по факту отравления Навального. Требуем возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 УК РФ) и покушения на убийство (статья 30, статья 105 УК РФ)", - написал он в микроблоге Twitter.

Как ранее заявил Гимади, "нет сомнения, что Навального отравили за его политическую позицию и деятельность", пишет Znak.com.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер и основатель ФБК Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.

Алексей Навальный последние дни находился в Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где снимал расследование про депутатов горсовета от "Единой России". Также Навальный встретился с волонтерами движения "Коалиция Новосибирск 2020". Оно создано "активными горожанами для борьбы с "Единой Россией" и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом", говорится на сайте движения.

Глава местного штаба Навального Сергей Бойко сказал, что в Новосибирске оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

Директор ФБК Иван Жданов, прилетевший в Омск, сообщил, что состояние Навального стабильно тяжелое. По его словам, главврач больницы отказывается в предоставлении любых документов жене политика Юлии Навальной, а без документов невозможно решать вопрос о его перевозке.