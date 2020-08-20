ФСБ отчиталась о сорванной попытке похищения лидера "народного ополчения" ДНР
 
ФСБ отчиталась о сорванной попытке похищения лидера "народного ополчения" ДНР
ФСБ РФ / rusvesna. su1945 / Youtube.com

ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров "народного ополчения" Донбасса, якобы организованного спецслужбами Украины. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

"Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко", - говорится в сообщении. Имя предполагаемой жертвы похищения не называется.

По данным ФСБ, организаторами похищения руководили глава департамента контрразведки СБУ и руководитель 5-го управления ДКР СБУ. Отмечается, что в составе этого управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России. По версии ФСБ, украинские спецслужбы "для создания алиби фигурантам" заранее распространили в СМИ сообщение о задержании Байдалы за незаконное хранение оружия.

Мищенко и Байдала сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина, говорится в сообщении спецслужбы. Они пообещали группе Макарова 200 тысяч долларов и выплатили аванс в размере 50 тысяч. Сам Байдала дистанционно осуществлял руководство обеими группами в режиме реального времени. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц.

Как сообщает ФСБ, Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов, в том числе убийства главы ДНР Александра Захарченко в августе 2018 года.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. "По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", - говорится в сообщении.