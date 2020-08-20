ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров "народного ополчения" Донбасса, якобы организованного спецслужбами Украины. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

"Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко", - говорится в сообщении. Имя предполагаемой жертвы похищения не называется.

По данным ФСБ, организаторами похищения руководили глава департамента контрразведки СБУ и руководитель 5-го управления ДКР СБУ. Отмечается, что в составе этого управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России. По версии ФСБ, украинские спецслужбы "для создания алиби фигурантам" заранее распространили в СМИ сообщение о задержании Байдалы за незаконное хранение оружия.

Мищенко и Байдала сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина, говорится в сообщении спецслужбы. Они пообещали группе Макарова 200 тысяч долларов и выплатили аванс в размере 50 тысяч. Сам Байдала дистанционно осуществлял руководство обеими группами в режиме реального времени. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц.

Как сообщает ФСБ, Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов, в том числе убийства главы ДНР Александра Захарченко в августе 2018 года.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. "По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", - говорится в сообщении.