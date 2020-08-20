В Кремле следят за сообщениями о госпитализации Алексея Навального в Омске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимиру Путину отдельно не докладывают о происходящем, однако он получает информацию в рамках дайджестов, сообщает "Медуза".

Песков призвал не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов. Однако, если подтвердится информация об отравлении, в России будет проведено расследование, пообещал пресс-секретарь. По его словам, к лечению оппозиционера привлечены лучшие врачи, они делают "все необходимое".

В Кремле также пообещали, что, если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения оперативно рассмотрят. Песков пожелал политику скорейшего выздоровления "как любому гражданину страны".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что к нему не пускают его жену Юлию, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Позже она написала: "Теперь говорят, что паспорт Юли - недостаточное основание для посещения. Из него "без свидетельства о браке не следует, что она жена"". Лечащего врача Навального Анастасию Васильеву к нему тоже не пускают "без решения службы безопасности".