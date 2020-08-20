Несколько активистов задержаны в ходе одиночных пикетов на Лубянке. Они собрались там с плакатами со словами поддержки, адресованными оппозиционеру Алексею Навальному, госпитализированному в четверг в Омске. По словам очевидцев, на месте пикетов задержаны не менее четырех человек.

В частности, была задержана женщина без плаката, которая разговаривала с журналистами, и мужчина с плакатом "Навальный живи!", передает "МБХ медиа".

Пикеты в поддержку Навального проходят по всей стране. В Новосибирске около 30 человек выстроились в пикетную очередь, передает корреспондент "Сибирь. МБХ медиа". Активисты принесли плакаты "Путин токсичен" и "Путин боится Навального".

Также с одиночными пикетами вышли жители Перми и Мурманска. В Мурманске задержали главу местного штаба Навального Виолетту Грудину, передает "Интерфакс". Она вышла на центральную площадь города с плакатом "Навальный отравлен. Заказчик известен".

Грудину оставляют на ночь в отделе полиции, сообщила "ОВД-Инфо" задержанная. На нее составили протокол по статье о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) в связи с акциями в поддержку жителей Хабаровске 1 и 2 августа. 21 августа полицейские планируют доставить ее в Октябрьский районный суд для рассмотрения дела.

В октябре 2019 года у Грудиной заблокировали банковские счета в рамках "дела ФБК".

Кроме того, пикет прошел и у больницы в Омске, где лежит Навальный. Молодой человек встал у здания медучреждения с плакатом "Старовойтова, Политковская, Немцов… Навальный #МыЗнаемКтоВиновен".

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

По данным информированного источника "Интерфакса", врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).

Юристы ФБК потребовали возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 УК РФ) и покушения на убийство (статья 30, статья 105 УК РФ).