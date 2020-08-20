За последние сутки в России выявлено 4785 случаев коронавируса 83 регионах, 110 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 942 106 заболевших и 16 099 умерших

АГН Москва / Кирилл Зыков Из больниц за сутки выписано 6090 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 755 513 человек

АГН Москва / Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявлено 4785 случаев коронавируса 83 регионах, 110 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 942 106 заболевших и 16 099 умерших.

Из больниц за сутки выписано 6090 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 755 513 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 688 (11)

Санкт-Петербург - 160 (15)

Московская область - 157 (2)

Свердловская область - 139 (6)

Нижегородская область - 132 (3)

Ставропольский край - 129 (3)

Ростовская область - 127 (3)

Красноярский край - 114 (5)

Иркутская область - 105

Воронежская область - 99 (3)

Ульяновская область - 99 (3)

Саратовская область - 97

Оренбургская область - 96 (2)

Кемеровская область - 92

Приморский край - 87

Краснодарский край - 84 (3)

Волгоградская область - 84 (2)

Ханты-Мансийский АО - 84 (1)

Алтайский край - 81 (1)

Хабаровский край - 75

Архангельская область - 71

Челябинская область - 71

Ямало-Ненецкий АО - 69 (1)

Омская область - 63 (5)

Мурманская область - 62 (4)

Республика Дагестан - 62 (3)

Пермский край - 62 (2)

Кировская область - 60 (1)

Сахалинская область - 59

Республика Калмыкия - 58 (2)

Тюменская область - 51

Костромская область - 50

Белгородская область - 47

Пензенская область - 47 (1)

Республика Саха (Якутия) - 46

Самарская область - 44 (1)

Новосибирская область - 44 (5)

Томская область - 40 (3)

Орловская область - 38 (1)

Ярославская область - 38

Псковская область - 37

Курская область - 36

Чувашская Республика - 36

Ивановская область - 35

Республика Коми - 33

Вологодская область - 33

Республика Башкортостан - 33

Республика Бурятия - 32 (1)

Республика Мордовия - 31

Республика Карелия - 30

Астраханская область - 30 (1)

Республика Татарстан - 30

Ленинградская область - 29

Рязанская область - 28

Тульская область - 27 (4)

Удмуртская Республика - 27

Калужская область - 26

Тверская область - 26 (2)

Курганская область - 26 (1)

Владимирская область - 25

Тамбовская область - 22

Амурская область - 22

Новгородская область - 21

Республика Ингушетия - 21 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 21 (1)

Магаданская область - 20

Республика Алтай - 19

Республика Хакасия - 19 (1)

Смоленская область - 18 (1)

Республика Адыгея - 18

Республика Тыва - 18

Республика Марий Эл - 17

Липецкая область - 16 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Забайкальский край - 16

Брянская область - 15

Калининградская область - 15

Республика Северная Осетия - 13

Камчатский край - 13

Республика Крым - 13 (2)

Севастополь - 5 (1)

Чеченская Республика - 4

Еврейская АО - 2

Чукотский автономный округ - 0 (1)