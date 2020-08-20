За последние сутки в России выявлено 4785 случаев коронавируса 83 регионах, 110 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 942 106 заболевших и 16 099 умерших.
Из больниц за сутки выписано 6090 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 755 513 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 688 (11)
Санкт-Петербург - 160 (15)
Московская область - 157 (2)
Свердловская область - 139 (6)
Нижегородская область - 132 (3)
Ставропольский край - 129 (3)
Ростовская область - 127 (3)
Красноярский край - 114 (5)
Иркутская область - 105
Воронежская область - 99 (3)
Ульяновская область - 99 (3)
Саратовская область - 97
Оренбургская область - 96 (2)
Кемеровская область - 92
Приморский край - 87
Краснодарский край - 84 (3)
Волгоградская область - 84 (2)
Ханты-Мансийский АО - 84 (1)
Алтайский край - 81 (1)
Хабаровский край - 75
Архангельская область - 71
Челябинская область - 71
Ямало-Ненецкий АО - 69 (1)
Омская область - 63 (5)
Мурманская область - 62 (4)
Республика Дагестан - 62 (3)
Пермский край - 62 (2)
Кировская область - 60 (1)
Сахалинская область - 59
Республика Калмыкия - 58 (2)
Тюменская область - 51
Костромская область - 50
Белгородская область - 47
Пензенская область - 47 (1)
Республика Саха (Якутия) - 46
Самарская область - 44 (1)
Новосибирская область - 44 (5)
Томская область - 40 (3)
Орловская область - 38 (1)
Ярославская область - 38
Псковская область - 37
Курская область - 36
Чувашская Республика - 36
Ивановская область - 35
Республика Коми - 33
Вологодская область - 33
Республика Башкортостан - 33
Республика Бурятия - 32 (1)
Республика Мордовия - 31
Республика Карелия - 30
Астраханская область - 30 (1)
Республика Татарстан - 30
Ленинградская область - 29
Рязанская область - 28
Тульская область - 27 (4)
Удмуртская Республика - 27
Калужская область - 26
Тверская область - 26 (2)
Курганская область - 26 (1)
Владимирская область - 25
Тамбовская область - 22
Амурская область - 22
Новгородская область - 21
Республика Ингушетия - 21 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 21 (1)
Магаданская область - 20
Республика Алтай - 19
Республика Хакасия - 19 (1)
Смоленская область - 18 (1)
Республика Адыгея - 18
Республика Тыва - 18
Республика Марий Эл - 17
Липецкая область - 16 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Забайкальский край - 16
Брянская область - 15
Калининградская область - 15
Республика Северная Осетия - 13
Камчатский край - 13
Республика Крым - 13 (2)
Севастополь - 5 (1)
Чеченская Республика - 4
Еврейская АО - 2
Чукотский автономный округ - 0 (1)