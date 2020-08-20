В Московской области с понедельника, 24 августа снимается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и хронических больных. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает "Интерфакс" ср ссылкой на региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 .

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных действовал в Московской области с 26 марта.

В перечень хронических заболеваний, с которыми жители должны были соблюдать режим самоизоляции, входили: болезни эндокринной системы (инсулиноависимый сахарный диабет); болезни органов дыхания (астма, другая хроническая обструктивная легочная болезнь; бронхоэктатическая болезнь).

Туда также были включены болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения); болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии); наличие трансплантированных органов и тканей; новообразования (злокачественные новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы).