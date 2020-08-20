Навальный попал в реанимацию без сознания с подозрением на отравление

Политик Алексей Навальный срочно госпитализирован в Омске с подозрением на токсическое отравление. Ему стало плохо в самолете Томск-Москва, борт совершил экстренную посадку в Омске. "Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое", - сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее мнению, политика отравили чем-то, подмешанным в чай, поскольку это было единственное, что он пил с утра, а врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Ярмыш уточнила, что чай Навальный выпил в аэропорту Томска.

Ярмыш сообщила "Медиазоне", что никаких симптомов до взлета у Навального не было. "Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой - я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание", - рассказала Ярмыш.

По ее словам, Навальный по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу вызвали полицию. По данным НГС.Омск, Навального увезли в Больницу скорой медицинской помощи N1. ТАСС и РИА "Новости" сообщают со ссылкой на представителей больницы, что политик находится в стабильно тяжелом состоянии.

СМИ обращают внимание, что еще до новости о госпитализации Навального телеведущий госканала "Россия 1" Владимир Соловьев в своем утреннем эфире решил вспомнить прошлогоднее отравление политика. "Оказывается, в прошлом году Навального отравили. А я все думал, кого же мне это напоминает. Я вспомнил - [экс-президента Украины Виктора] Ющенко. Тоже такие были сказки. У Навального все плохо получается - отравили-отправили - не отравили. Никто не признал факт отравления, но когда надо будет, это тоже впишут. Придумайте единственный случай в мировой истории, когда факт отправления был установлен без осмотра через дверь и не кем-нибудь, а окулистом Навального", - заявил Соловьев.

Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где мог собирать материал для нового расследования о депутатах от "Единой России". Он также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск. Глава местного штаба Навального Ксения Фадеева отметила в беседе с порталом Тайга.инфо, что не замечала ничего странного в последний день визита политика.

В Новосибирске и Томске пройдут выборы горсовета и гордумы. В обоих городах избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых в том числе поддерживают местные штабы Навального. "Это связано и с предвыборной кампанией, и, думаю, что власти исходят из каких-то собственных представлений о том, когда нужно нейтрализовать Алексея", - отметила Ярмыш в эфире станции "Эхо Москвы".

24 июля прошлого года Симоновский районный суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд согласился с тем, что оппозиционер на согласованном митинге 20 июля на проспекте Сахарова и в Facebook призывал людей на несанкционированную властями протестную акцию 27 июля.

Во время отбывания ареста, 28 июля, Навального госпитализировали в горбольницу N 64 с предварительным диагнозом "острая аллергическая реакция". У политика был сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Позже личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева сообщила, что симптомы, которые наблюдаются у оппозиционера, свидетельствуют о попадании в его организм отравляющего вещества. В свою очередь врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил, что у оппозиционера диагностировали "крапивницу".

29 июля Алексея Навального вернули в спецприемник. Согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит. Как сообщил главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев, химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в организме оппозиционера. Однако личный врач Навального заявила о множественных нарушениях при его обследовании, призвала взять на химическую экспертизу постельное белье и провести судебно-медицинскую экспертизу, а также организовать наблюдение офтальмолога.

Навальный обратился в СК РФ с заявлением о преступлении, в котором попросил проверить сотрудников спецприемника N1 на предмет превышения должностных полномочий или халатности.

На предполагаемое отравление оппозиционера обратили внимание и в США: президент Дональд Трамп пообещал изучить все обстоятельства инцидента. Кроме того, сообщалось, что футболку и волосы Навального отправят на независимую экспертизу в одну из стран Европы, чтобы установить, чем именно был отравлен основатель Фонда борьбы с коррупцией.