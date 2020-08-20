Врачи больницы скорой медицинской помощи N1 Омска "реально занимаются спасением" жизни Алексея Навального, который находится в реанимации в искусственной коме после предполагаемого отравления

БУЗОО "ГКБСМП №1" В омской больнице заявили, что занимаются "реально спасением жизни" Навального

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Врачи больницы скорой медицинской помощи N1 Омска "реально занимаются спасением" жизни Алексея Навального, который находится в реанимации в коме после предполагаемого отравления. Об этом сообщил журналистам во время очередного пресс-подхода заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.

"Состояние пациента стабильно, продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания, провели несколько десятков исследований параметров крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Слава Богу, у нас есть в нашем учреждении есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи занимаются сейчас реально спасением его жизни", - цитирует Калиниченко "Радио Свобода".

Он не стал отвечать на вопросы о том, находится ли Навальный в сознании и до сих пор ли подключен к аппарату ИВЛ. По словам Калиниченко, диагностика и лечение политика находятся на контроле регионального и федерального Минздрава. При необходимости будут привлечены специалисты федерального масштаба, но "пока необходимости в этом нет", отметил замглавврача.

- "Кто отравил Навального"



Ранее Калиниченко сообщил, что точный диагноз политику планируется поставить в течение дня.

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники "в медицинских кругах", очевидцев и вовсе без указания источников начали распространять информацию о том, что тяжелое состояние Навального может быть следствием смешивания алкоголя с медицинскими препаратами.

Baza со ссылкой на неназванные источники пишет, что в крови Навального алкоголь не обнаружен, а количество следов алкоголя в моче "ничтожно мало и не является определяющим". Также канал сообщает, что у оппозиционера дважды наблюдались судороги. "Всё это в совокупности с показателями гемодинамики, по словам источника, возможно, укладывается в картину отравления Навальным психоактивными веществами", - говорится в сообщении.

"Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", - прокомментировала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, состояние политика остается без изменений, в сознание он не приходил. По мнению Ярмыш, врачам "запретили говорить хоть слово".

Терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года, в интервью "Медузе" высказался за то, чтобы эвакуировать оппозиционера в Ганноверский или Страсбургский госпиталь. "Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] - очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином", - отметил медик.

Он пояснил, что возможности западных клиник в сравнении с российскими "могут быть выше в плане поиска конкретного агента", то есть отравляющего вещества. Ашихмин отметил, что у Навального ранее не было никаких болезней, которые бы могли "так декомпенсироваться". Он отрицательно ответил на вопрос, могли ли у политика внезапно проявиться последствия прошлого отравления, подчеркнув, что Навальный был "абсолютно здоров".

В минздраве Омской области РИА "Новости" сообщили, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.

Атаки на Навального, приводившие к проблемам со здоровьем

В марте 2017 года оппозиционера облили зеленкой перед открытием его предвыборного штаба в Барнауле. "Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота", - описывал тогда Навальный. Этот ожог оказался менее серьезным, чем последствия нападения с зеленкой, случившегося в апреле того же года в Москве.

Тогда Навальному пришлось вызывать скорую, в больнице ему диагностировали химический ожог правого глаза. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль), позже его приостановили. В мае Навальный перенес операцию на глазу, после чего восстанавливался несколько месяцев.

28 июля 2019 года Навальный был госпитализирован из спецприемника, где отбывал 30-дневный арест, с сильным отеком лица и покраснением кожи. Оппозиционеру поставили диагноз "контактный дерматит" и на следующий день выписали. Лечащие врачи Навального считают, что это было отравление химическим веществом.

По словам врача политика Анастасии Васильевой, у Навального был выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области, выраженный зуд, множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибах. Эти клинические жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации, вызванной поражением кожных покровов тела.