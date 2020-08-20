Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, с ноября 2019-го по февраль 2020 года депутат ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Думы документы о премировании своего помощника, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении им заданий особой важности и сложности. Премии в размере от 350 до 600 тыс. рублей Шереметьев присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Итоговый материальный ущерб бюджету города Москвы составил более 2 млн рублей.

"Благодаря взаимодействию следователей столичного Следственного комитета, Прокуратуры города Москвы и иных правоохранительных органов удалось пресечь противоправную деятельность фигуранта. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

На выборах в Мосгордуму 2019 года Шереметьев избирался от партии КПРФ и был поддержан участниками проекта Алексея Навального "Умное голосование". Шереметьев также был в числе депутатов, которые внесли в Мосгордуму проект постановления о недоверии спикеру Алексею Шапошникову в связи с расследованием о его подозрительном двухмиллиардном доходе. Однако в итоге комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Мосгордумы, не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных Шапошниковым. Председателем комиссии является сам Шапошников. Спикер объяснил свой доход продажей акций АО "Северянин", председателем совета директоров которого он был до избрания депутатом.

Недавний опрос "Левада-центра" показал, что 36% москвичей называют работу депутатов Мосгордумы плохой, тогда как год назад этот показатель составил 27%. Число тех, кто оценивает работу Мосгордумы положительно, осталось неизменным и составило 14%. По словам экспертов, на ситуацию повлияли скандальные выборы в Мосгордуму в прошлом году и недавние коррупционные скандалы вокруг ее руководства.