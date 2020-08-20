Состояние Алексея Навального, госпитализированного в Омске после предполагаемого отравления, удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко

Официальный сайт БУЗОО "ГКБСМП №1" Алексей Навальный

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Состояние Алексея Навального, госпитализированного в Омске после предполагаемого отравления, удалось стабилизировать, сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.

"Может быть, я позволю себе некоторое осторожное высказывание: учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, - для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак", - цитирует его РИА "Новости".

По словам Калиниченко, было проведено несколько консилиумов, большое количество исследований, в том числе анализы мочи и крови, УЗИ, несколько электрокардиограмм. "Исходя из этого корректируем лечение, и диагнозы, о которых мы думали изначально, отпадают", - сообщил врач.

Калиниченко добавил, что на всех этапах медицинская помощь Навальному была оказала правильно. Скорая помощь ждала Навального у трапа самолета, с первых минут врачи начали интенсивные мероприятия по его реанимации. Его осмотрели все специалисты, в том числе токсикологи, хирурги, нейрохирурги, неврологи и эндокринологи, было проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными экспертами. По словам замглавного врача, внешняя помощь в лечении Навального не требуется.

По данным "Радио Свобода", сегодня врачи уже не будут общаться с журналистами, следующий пресс-подход запланирован на утро 21 августа. На вопрос о диагнозе и о том, в сознании ли сейчас Навальный, Калиниченко не ответил. Во время первого общения с журналистами он сослался на врачебную тайну.

В пресс-службе минздрава Омской области РИА "Новости" сообщили, что Навальный находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вопрос его транспортировки из Омска пока не рассматривается. У больницы и внутри здания дежурят полицейские.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, прилетевший в Омск, сообщил в Twitter, что состояние Навального стабильно тяжелое. По его словам, главный врач отказывается в предоставлении любых документов жене политика Юлии Навальной, а без документов невозможно решать вопрос о его перевозке.