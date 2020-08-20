"Альянс врачей" подал в Савеловский суд Москвы иск к ВГТРК и телеведущему Дмитрию Киселеву из-за сюжета в "Вестях недели" и материала на сайте телеканала, в котором утверждается, что профсоюз "фейковый". Об этом сообщила "МБХ медиа" глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

"Мы в иске опровергаем заявление Киселева о том, что профсоюз фейковый, представляем все доказательства того, что профсоюз легитимный, существует, настоящий. Представляем даже выписки из устава. Также призываем к ответственности за оскорбление меня лично. И требуем удалить с YouTube-канала [сюжет] и выплатить компенсацию мне лично и профсоюзу", - сказала она.

Сумму компенсации Васильева называть не стала, отметив, что это "не большие суммы, это не миллион рублей". "Это символическая сумма, которая покроет какие-то неприятные моральные моменты", - сказала она.

В сюжете от 31 мая Дмитрий Киселев заявлял, что Васильева "обманывает легковерную публику своим фейковым профсоюзом "Альянс врачей". Он также называет эту организацию "мошеннической структурой".