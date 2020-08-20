Супругу оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находящегося в коме в одной из больниц Омска, пустили к мужу. Об этом сообщил главврач городской больницы скорой медицинской помощи N 1 Александр Мураховский.

"По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - сказал Мураховский. Его слова приводит РБК.

По его словам, Юлия Навальная попросила предоставить ей информацию о состоянии мужа. "Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, обо всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного", - рассказал главврач.

Он добавил, что больница проконсультировалась "с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии", коллеги согласились с выбранной тактикой лечения. О результатах консультации также рассказали супруге политика.

По словам Мураховского, Навальный находится в стабильном состоянии, в коме. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Главврач утверждает, что Юлия Навальная "осталась удовлетворена" итогами встречи.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что медики не пускали в реанимацию жену Алексея Юлию Навальную, его лечащего врача Анастасию Васильеву и директора ФБК Ивана Жданова. "В реанимацию их не пускают. Анастасию - без диплома врача и без разрешения службы безопасности, Юлю - потому что паспорт без свидетельства о браке - недостаточное доказательство их с Алексеем родства. "Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал". Прямо так и говорят. Алексея привезли в реанимацию в бессознательном состоянии, сейчас он в коме, когда он должен был дать согласие?!" - написала Ярмыш.

По ее словам, "на врачей очевидно давят, они запуганы и только твердят, что состояние Навального не изменилось".

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что главврач больницы отказывается в предоставлении любых документов жене политика Юлии Навальной, а без документов невозможно решать вопрос о его перевозке в европейскую клинику для более качественного лечения.

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

По данным информированного источника "Интерфакса", врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).