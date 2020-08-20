Московский городской суд / ВКонтакте Кирилл Жуков был приговорен в сентябре 2019 года к трем годам колонии за попытку поднять забрало шлема полицейского во время протестной акции за честные выборы в Москве. Ему вменили применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК)

Московский городской суд / ВКонтакте

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову, пишет "Новая газета".

В ходе судебного заседания представитель колонии Владимир Чегодаев заявил, что условно-досрочное освобождение осужденного нецелесообразно: оказалось, что администрация исправительного учреждения 30 декабря 2019 года поставила Жукова на профилактический учет "как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов".

"Мы об этом профилактическом учете ничего не знали, иначе бы обжаловали протокол постановки и решение комиссии, но, к сожалению, это вот такая тайна, которая открылась у нас в судебном заседании", - прокомментировал эту информацию адвокат Жукова Алексей Бушмаков.

В характеристике осужденного, представленной в суд администрацией, отмечается, что Жуков за отбытый период срока наказания "мерам дисциплинарного воздействия не подвергался, администрацией учреждения не поощрялся", "характеризуется посредственно". В свою очередь судья Кузнецова посчитала, что Жуков не заслуживает освобождения, потому что ведет себя пассивно на воспитательных лекциях и семинарах.

По ее словам, в колонии "Жуков не стремился доказать исправление" и "ни в чем себя с положительной стороны не проявил": не имел поощрений, в общественной жизни отряда не участвовал.

В характеристике на Жукова, подготовленной в колонии, говорится, что с начала февраля он работает машинистом по стирке и ремонту спецодежды - "отношение к труду удовлетворительное", передает "Интерфакс".

Защита осужденного намерена обжаловать решение суда и все же добиться его досрочного освобождения.

Напомним, Кирилл Жуков был приговорен в сентябре 2019 года к трем годам колонии за попытку поднять забрало шлема полицейского во время протестной акции за честные выборы в Москве. Ему вменили применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК).

По версии следствия, Жуков в районе Брюсова переулка "трогал за забрало шлема росгвардейца, и тот испытал боль". В приговоре, который зачитала судья Марина Сизинцева, говорилось, что Жуков, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", нанес сотруднику Росгвардии Аскарбеку Мадреймову "левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем". Согласно приговору, Жуков также замахнулся и на сослуживца Мадреймова, но "вынужден был уйти".

Жуков настаивал, что махнул кистью руки перед шлемом росгвардейца, чтобы привлечь внимание к женщине, которой требовалась помощь. Жуков отметил, что сам служил во внутренних войсках и не хотел нанести Мадреймову вред.

В суде Мадреймов, отвечая на вопрос адвоката о причиненной ему боли, рассказал, что отклонил голову после жеста Жукова, в результате чего лямки шлема "неприятно" вдавились ему в подбородок. "Крепление нужно затягивать - если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок", - сказал Мадреймов. "Удар" Жукова, по его словам, попал в защитное стекло шлема.

Адвокат Светлана Байтурина просила суд провести дополнительную экспертизу шлема, но его нет и не было среди вещественных доказательств. Кроме того, адвокат передала судье фототаблицу с кадрами из видео, где видно, что шлем на Мадреймове даже не был застегнут. Суд все ходатайства отклонил.

Обвинение просило для Жукова 4,5 года колонии общего режима. Во время прений сторон прокурор заявила, что обвиняемый нанес удар по шлему росгвардейца "с весьма самодовольным выражением лица". По ее словам, у преступления был "двойной объект": здоровье сотрудника правоохранительных органов и государственная власть.

На момент участия в протестной акции Кириллу Жукову исполнилось 28 лет. Он получил среднее специальное образование, не женат. Во время службы во внутренних войсках принимал участие в охранных мероприятиях на Олимпиаде в Сочи.

Затем Жуков работал машинистом в московском метро, но официально трудоустроен не был. В 20 лет Кирилл вступил в студенческий отряд спасателей "Скальпель", читал лекции по старческой деменции в пенсионных домах Подмосковья, тушил лесные пожары 2010 года и искал деньги для онкобольных, сообщает сайт delo212.ru, посвященный фигурантам "московского дела".