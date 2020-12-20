34-летний житель Горно-Алтайска избил и сломал челюсть жену, заставшую его в постели с другой женщиной, пишет "Тайга.Инфо".Как сообщили в МВД по Республике Алтай, в августе 31-летняя женщина пришла домой вместе с детьми и застала мужа с незнакомой женщиной, которую он представил "давней знакомой". Те распивали алкоголь.

"Жена не придала этому особого значения и отправилась спать вместе с малолетними детьми, - рассказали в ведомстве. - Ночью женщина проснулась и вышла в зал, где увидела мужа, спящего вместе с гостьей на одном диване. Увиденное "разозлило" сибирячку, женщина стала будить супруга, сталкивая его с дивана, отмечает пресс-служба.

Проснувшийся сельчанин ударил жену кулаком по лицу. У женщину хлынула изо рта кровь, она выбежала на улицу, вызвала скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у избитой перелом нижней челюсти.

Подозреваемый задержан и уже признал вину, уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК)передано в суд.