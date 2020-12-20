На презентации книги о "Сергеке" был и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова представляет в Совете Федерации именно единоросса Кара-оола

Фото: Министерство культуры Республики Тыва Сергей Шойгу

Пресс-служба Президента России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу стал "сказочным" вслед за руководителем страны, заявила телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале, пишет "Тайга.Инфо". Участники презентации книги "Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном", представленной на днях в Туве, буквально склонялись перед ней, отметила она.

"Вот как выглядела кызыльская презентация - нет, не какой-нибудь там иконы - это всего лишь сказочка. „Сын Хуру-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем". В главном герое легко угадывается министр обороны Сергей Шойгу, - отметила Собчак. - Автор книги Зоя Кыргыс уверена, что ее произведения будут изучать во всех школах Тувы, на их общей с Шойгу родине. По словам писательницы, богатырь Сергек, конечно, шалунишка, но еще и яркая благородная сущность, которая передает огромный положительный заряд современной молодежи".

"Надеюсь, скоро мы увидим портрет Сергека Хур-Кужгетовича во всю стену. Можно без коня, он все равно не министр - ну, помним прошлогодний скандал из-за сказочного поста про одного сказочного руководителя, - добавила Собчак. - Теперь у нас есть еще и сказочный министр обороны".

На презентации книги о "Сергеке" был и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова представляет в Совете Федерации именно единоросса Кара-оола.

По словам автора книги главный герой - это яркая благородная сущность и собирательный образ богатыря из эпоса тувинцев.

"В качестве прообраза взята легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и великой России - герой России Сергей Шойгу. Сергек - это его родители так назвали, когда он был маленький. Он с детства отличался непоседливым характером. По рассказам матери, он мог прыгнуть с десятиметровой скалы в воды Енисея, и однажды ей пришлось прыгнуть за сыном, так она испугалась", - утверждает писательница.

Она уже получила заказ на книгу из трех районов. Зоя Кыргыс готова дарить свою сказку всем школам, так как уверена, что образ Шойгу передает "огромный положительной заряд современной молодежи".