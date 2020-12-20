Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга В Санкт-Петербурге почти не осталось свободных специализированных коек для лечения больных COVID-19

Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

В Санкт-Петербурге почти не осталось свободных специализированных коек для лечения больных COVID-19, передает "Интерфакс". Это следует из ежедневной информационной справки межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По состоянию на воскресенье, сказано в документе, в коронавирусных стационарах заняты 10 504 взрослых койки, свободными остаются 27 коек.

В медицинском блоке в Смольном агентству объяснили почти полную загруженность коек тем, что в выходные дни происходит снижение числа свободных коек из-за сокращения выписок выздоровевших пациентов.

"В выходные выписка не такая, как в будни. Максимальное количество выздоровевших происходит в понедельник. По факту ситуация с койками такая, но это не значит, что новых пациентов некуда класть. За счет большой выписываемости, а каждый день мы выписываем достаточно много пациентов, резерв есть", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник, обещали в Смольном, резерв коек снова появится, на следующей неделе также ожидается увеличение специализированных мест в федеральных стационарах, а также открытие нового корпуса Госпиталя ветеранов войн.

Оперативный штаб сообщил в воскресенье, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 28 948 случаев. В частности, в Петербурге выявили 3 759 новых случаев COVID-19.