Сотрудник полиции ставропольского главка МВД взят под стражу по делу об убийстве местного жителя, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Такая мера в отношении обвиняемого была избрана Промышленным районным судом Ставрополя в воскресенье.

12 декабря в полицию города Ставрополя женщина заявила об исчезновении своего 29-летнего сына. Через несколько дней, 17 декабря, в лесном массиве на выезде из города обнаружили тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) в субботу, 19 декабря, был задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции. На допросе полицейский дал признательные показания.

Выяснилось, что 10 декабря между ним и его другом произошел конфликт, в ходе которого полицейский застрелил молодого человека, который был не только бывшим одноклассником и другом полицейского, но и крестным отцом его детей.

По данным местных СМИ, полицейский расправился со своей жертвой из-за денег. Полицейский предложил своему другу, который до этого работал менеджером, основать общий бизнес. По его задумке, каждый должен был вложить в дело по миллиону рублей.

В день убийства у них была запланирована встреча. Полицейский приехал к дому друга, тот принес в машину взятые в кредит 900 тысяч рублей. Под каким-то предлогом правоохранитель отвез товарища в лес и застрелил его там. Тело друга он погрузил в автомобиль, отвез еще дальше, где выбросил и закидал ветками.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщалось, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.