13 октября 2020 года в Октябрьском районе Грозного впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции, были убиты четыре боевика, которые, как считают силовики, были членами группировки Аслана Бютукаева

Фото: Рамзан Кадыров / Telegram Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года

Фото: Рамзан Кадыров / Telegram

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева, которого называют "последним амиром Чечни, которого уже долго разыскивали". Всех участников операции представят к госнаградам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева", - цитирует ТАСС Пескова. Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года. По словам Пескова, в операции участвовали структуры Росгвардии и оперативного полка Чеченской Республики, а также лично Рамзан Кадыров.

13 октября 2020 года в Октябрьском районе Грозного впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции, были убиты четыре боевика, которые, как считают силовики, были членами группировки Аслана Бютукаева. Спецоперация была спланирована давно, однако боевикам удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. Теперь же на окраине селения Катар-юрт была проведена спецоперация, в результате которой были убиты шесть оставшихся боевиков группировки Бютукаева.

"Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев", - сообщил в Telegram Рамзан Кадыров, подчеркнув, что после убийства шести боевиков выполнена задача по наведению порядка в Чечне. "С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!" - заявил он.