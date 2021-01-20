"Парламентская газета", анонсируя пленарное заседание, писала, что в Годума "призывает парламентариев и правительства европейских государств отказаться от политики двойных стандартов

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутаты Госдумы в среду планировали выступить с заявлением "Об осуждении политики двойных стандартов и недопущении нарушения права на свободу мирных собраний в Европе". Именно такая тема выступления была отражена в порядке работы парламента, который был разослан депутатам.

Однако буквально за полчаса до начала пленарного заседания порядок работы Думы был срочно изменен, пишет Znak.com. После этого заявление стало называться так: "Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире". Это заявление было принято единогласно.

"Парламентская газета", анонсируя пленарное заседание, писала, что Госдума "призывает парламентариев и правительства европейских государств отказаться от политики двойных стандартов. Российские парламентарии заявляют о необходимости обеспечить соблюдение общепризнанных прав человека - включая право граждан на мирный протест".

В заявлении парламентариев говорилось о массовых демонстрациях против антикоронавирусных мер в ряде европейских государств. В Думе отметили, что на протесты в Германии вышли не менее 40 тысяч человек, а по данным СМИ - более 200 тысяч человек. Во Франции состоялось около 90 шествий в Марселе, Ренне, Лилле и Париже, в которых приняли участие от 130 тысяч до 500 тысяч человек.

"Все акции протеста были организованы местными профсоюзами и общественными организациями. Однако полиция грубо обращается с демонстрантами, применяя против митингующих водометы и слезоточивый газ. При этом власти Германии и Франции продолжают осуждать действия белорусской милиции, хотя оправдывают непропорциональное применение силы правоохранительными органами своих стран", - отмечается в заявлении.

Штаб Алексея Навального после ареста политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России, которые запланированы на 23 января. Либертарианская партия также подала в мэрию Москвы заявку на митинг в поддержку Навального на проспекте Академика Сахарова 31 января. Митинг численностью до 10 тысяч человек заявлен как акция с требованием немедленно освободить Навального и "перестать чинить препятствия" его политической деятельности.

Сам Навальный, вернувшийся на родину несмотря на грозящую ему опасность, призвал сограждан ничего не бояться и выходить на улицы. "Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете - выхода людей на улицы. <...> 20 лет подряд мы становимся беднее, наша страна деградирует, образование все хуже, наше здравоохранение все более убогое. Это никто не остановит, кроме нас самих", - сказал политик в видеообращении, записанном в стенах полицейского участка перед арестом.