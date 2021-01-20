В России после ареста Алексея Навального развернулась общественная кампания в его поддержку. Редакции СМИ, отдельные журналисты, писатели, музыканты и другие деятели потребовали его освобождения.

Редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием. "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в обращении.

События, сопровождавшие возвращение оппозиционера из Германии, и организация выездного суда над ним прямо в отделении полиции, куда не допустили ни прессу, ни публику, по мнению авторов петиции, "свидетельствует о том, что происходящее является актом политической расправы над оппозиционным политиком. Актом, санкционированном на самом верху российской власти".

Журналисты требуют прекратить уголовное преследование Навального, а также найти и наказать тех, кто организовал это преследование, и виновных в покушении на жизнь политика. Петицию поддержали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, актриса Юлия Ауг, журналист Илья Азар, политики Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Константин Янкаускас, Андрей Пивоваров, издатель Ирина Прохорова, правозащитник Сергей Давидис.

Немедленно освободить Навального потребовала и редакция "Медузы", отметив, что "нынешнее российское государство представляет для него реальную угрозу". "Сейчас люди, которые служат российскому государству, держат его в плену. Учитывая историю их взаимоотношений, у нас опять есть основания беспокоиться за здоровье и жизнь Алексея Навального", - говорится в заявлении.

В поддержку Навального также выступили журналист Юрий Дудь, рэпер Noize MC, телеведущая Татьяна Лазарева, писатель Дмитрий Глуховский, певица Вера Мусаелян, группа "Кровосток", экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Евгений Чичваркин, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

"Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас это легко делает и государство", - написал в своем Instagram Дудь.

"17 января 2021 года в жизни каждого человека случился более весомый факт, чем арест Навального. 17 января 2021 года в Российской Федерации перестал существовать закон. Под прицелом камер, под нашим пристальным наблюдением, нам всем наглядно показали - это бесправное государство. <...> Если беспредел, аресты без суда и следствия, покушения на убийство творятся под камерами, под всеобщим вниманием, то с маленькими нами, когда никто и не заметит, можно творить все что угодно", - пишет Мусаелян.

"Я считаю, что возвращение Навального в Россию - это гражданский подвиг"



Noize MC @noize_mc в поддержку Алексея Навального.



23 января мы идём на мирный протест против произвола Владимира Путина, присоединяйтесь #свободуНавальному pic.twitter.com/SowedhOREJ — Команда Навального (@teamnavalny) January 20, 2021

"Очевидно, что Алексея "взяли", потому что боятся его политической деятельности"



Дмитрий Глуховский выступил против произвола властей.



23 января мы идём на митинг в поддержку Алексея Навального, присоединяйтесь.



Москва. 14:00. Пушкинская площадь #свободуНавальному pic.twitter.com/gbZl7rAY2M — Команда Навального (@teamnavalny) January 20, 2021