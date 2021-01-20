В России проходит ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста

nito103 / DepositPhotos Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста проходит в России с 18 по 31 января. Она приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим)

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Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста проходит в России с 18 по 31 января. Она приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). По экспертным оценкам, которые приводит Российский еврейский конгресс, порядка шести миллионов евреев было убито во время Холокоста: начиная с "Хрустальной ночи" 1938 года по 1945 год.

Вплоть до конца января в России пройдут образовательные вебинары, тематические спектакли, выставки. Первым событием стала презентация выставки "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", подготовленной Центром "Холокост" при участии Российского еврейского конгресса (РЕК). Уникальная экспозиция представлена в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в Москве.

"Материалы для выставки искали по всему миру: в музеях, частных коллекциях, архива, - рассказала на открытии автор идеи, президент Фонда "Холокост" Алла Гербер. - Сама концепция выставки уникальна. Три миллиона на территории СССР - понять, увидеть, вообразить их невозможно. Поэтому мы решили сделать выставку через "одного человека": одну жертву, одного спасенного, одного сопротивляющегося, одного бойца, одного врача, который спасал. Вместе с вами мы хотели посмотреть, с чего начинается злоба, ненависть - с унижения человеческого достоинство. Это выставкой мы вернули трем миллионам их достоинство".

"Мы очень рады, что с каждым годом "Неделя памяти" становится все масштабнее и шире. В этом году она пройдет в 71 регионе нашей страны - и это говорит о том, что для людей события, которые случились так давно, имеют значение, откликаются в их сердцах", - отметила исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая.

Выставка в РАМТе - международный проект: при ее подготовке были использованы документы и фотографии из 25 архивов, музеев и фондов 10 стран мира. Экспозиция из 18 стендов включает личные истории жертв, спасенных и их спасителей, показывает масштабы и особенности Холокоста на территории именно России, рассказывает о подвиге Красной армии при освобождении нацистских лагерей и гетто и о подвиге советских врачей, которые вернули к жизни обессиленных узников "Аушвица" и других лагерей. Выставка продлится до 29 января.

Среди других памятных мероприятий - спектакль "Черная книга Эстер" в Центре Мейерхольда, музыкальный перформанс в постановке Евгении Беркович "раскрывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему, принимающую разные формы на разных этапах истории человечества". В Совете Федерации 27 января откроют выставку "Лучи света: Судьба женщины в годы Холокоста", где рассказывается о пострадавших еврейках, "их выборе, душевной стойкости, сопротивлении злу и жестокости". Главным кинособытием мемориальной недели станет фестиваль фильмов о Холокосте "Хроники Катастрофы".

Во все дни недели памяти в социальных сетях будет идти международная акция "Мы помним"/"We remember" для людей, которые "выступают против любых форм ксенофобии".

Полная программа мероприятий, запланированных как в Москве, так и в регионах, опубликована на сайте memoryweek.ru.