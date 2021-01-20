90 учащихся двух школ в подмосковном Красноармейске обратились в медицинские учреждения с жалобами на отравление 19 и 20 января. О массовом отравлении детей сообщает РИА "Новости". Продукты в эти учебные заведения поставляла фирма, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

Прокуратура Московской области начала проверку по факту массового отравления. "По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся двух школ Красноармейска", - говорится в сообщении. Позже начальник отдела образования города Лариса Лазарева уточнила, что в больницу обратились 90 человек.

Как сообщила РБК жительница Красноармейска Екатерина, чьи дети ходят в местную школу N 3, у учеников были высокая температура, сильная рвота, диарея, боль в животе. По словам женщины, ее дети не пострадали, но в их классах отравились больше половины учеников.

"Трое моих детей отравились, все они учатся в третьей школе. У них была сильная рвота, рези в животе. Сегодня второй день, рвота прекратилась, но сильная слабость, они много спят", - рассказала жительница Красноармейска Евгения. По ее словам, питание в школе продолжается, пищеблок не закрыт.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что никому из пострадавших детей не потребовалась госпитализация.

"У всех ребят состояние удовлетворительное. Надеюсь, что серьезных последствий для их здоровья удастся избежать. Контракт с поставщиком школьного питания уже разорван", - заявила она.

Проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре.

По результатам проверки "будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания", заявили в прокуратуре. Также в проверке принимают участие сотрудники Роспотребназдора, МВД.

Между тем поставщиком продуктов в школы Красноармейска оказалась компания "ПродФутСервис", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В декабре 2020 года администрация Красноармейка заключила с "ПродФутСервисом" договор на "организацию горячего питания" во всех пяти школах городского округа за 14 млн рублей. Контракт рассчитан на период с 11 января до 28 мая 2021 года, пишет "МБХ медиа".

Согласно документу, за этот период связанная с Пригожиным компания должна подать 140,3 тысячи завтраков и 63 тысячи обедов. В меню же должны использоваться 225 категорий продуктов.

О том, что компания "ПродФутСервис" связана с Евгением Пригожиным, еще в 2016 году писал РБК. Так, бывший владелец фирмы Елена Ляшун была генеральным директором компании "Конкорд плюс", которой владел Пригожин. Помимо этого, "ПродФутСервис" имела общий телефон с другими компаниями, связанными с ресторатором - "Школьник-ЮЗ", АВК и "СП "Конкорд".

Напомним, связанные с Евгением Пригожиным компании обвиняют в поставках некачественной еды в детские учреждения с конца 2018 года. Тогда родители московских детей рассказали о вспыхнувшей в детсадах дизентерии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дизентерией в московских детсадах "полностью нормализована". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "с первого дня держит эту ситуацию под контролем", однако ни разу до начала февраля не прокомментировал инцидент, вызвав гнев одной из матерей, которая записала для мэра специальное видеообращение. 25 марта Мещанский районный суд Москвы начал слушания по иску о причинении вреда здоровью и компенсации морального вреда на 16 миллионов рублей. В роли истцов выступили родители 32 заболевших детей.

В феврале 2019 года ФБК опубликовал фотографии, сделанные еще в 2017 году сотрудницей одной из фирм Пригожина Натальей Шиловой. Женщина, по ее словам, была уволена именно потому, что пыталась обратить внимание на грубые нарушения в работе с пищевой продукцией. На одной из опубликованных фотографий запечатлена открытая консервная банка с зеленым горошком, внутри которой плавает червяк. На другом снимке изображен кусок мяса с зеленоватой субстанцией внутри.

Наталья Шилова решила поделиться шокирующими фотографиями, а также дать интервью ФБК после того, как ее собственный ребенок пострадал от вспышки дизентерии, произошедшей в конце 2018 года. Она рассказала, что "целенаправленно залезла в компанию" Пригожина в 2016 году, поскольку к тому моменту убедилась, что детей в образовательных учреждениях, в том числе ее ребенка, "травят" некачественными продуктами. В одном из пищеблоков было обнаружено мясо с явными признаками порчи, а в другом в качестве ванны для обработки овощей и фруктов использовался унитаз (позднее выяснилось, что это старое фото, не имеющее отношение к архиву Шиловой). При этом продукты поставлялись в детские учреждения со всеми необходимыми документами, подтверждающими их высокое качество.

В конце марта 2019 года стало известно, что за последние 8 лет к структурам Пригожина было подано 711 исков на сумму 899 млн рублей: от употребления некачественной еды пострадали воспитанники детских садов, пациенты больниц и санаториев, спасатели и военные.

Истцы жаловались на обнаружение несъедобных ингредиентов, в том числе червей, тараканов, человеческих волос и полиэтиленовых пакетов. Еда иногда была приготовлена из гнилых продуктов или инфицирована, или же военнослужащие и школьники получали еду с задержкой и в меньших количествах, а сам подрядчик нарушал технологию приготовления и условия хранения еды.

При этом в некоторых случаях компаниям Пригожина удалось переложить ответственность за нарушения на других. В феврале 2018 года вспышку дизентерии зафиксировали в московском детсаду "Дельфиненок". Проверяющий орган установил, что в работе компании, отвечающей за питание, были "нарушения условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, пересечение потоков готовой продукции и сырья на пищеблоке, нарушения дезинфекционного режима, несоблюдение персоналом правил личной гигиены". После этого уволили директора школы, завхоза и старшего воспитателя, а компания-поставщик возобновила работу.

Структуры "повара Путина" в ответ активно судятся с теми, кто выдвигает претензии к качеству еды. За восемь лет было подано 533 встречных иска на 2,9 млрд рублей. Компании Пригожина выиграли каждый четвертый суд, в котором выступали ответчиками.

В конце 2019 года Арбитражный суд по иску комбината питания "Московский школьник", связанного с Пригожиным, постановил взыскать с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателя Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь 88 млн рублей в качестве компенсации упущенной выгоды. После публикации расследования ФБК о некачественном питании в детских садах ООО "Социальное питание "Центр" отказалось работать с этим комбинатом - одним из крупных поставщиков питания для больниц.