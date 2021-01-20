Песков назвал "лохотроном" расследование "этих жуликов" из ФБК о дворце Путина

Пресс-служба Президента России Ролик Навального о "дворце Путина", набравший более 21 миллиона просмотров, находится на первом месте в трендах YouTube

Алексей Навальный / Youtube.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью и компиляцией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о дворце Владимира Путина под Геленджиком. По его словам, дворец не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю", а сама тема "была вброшена года три-четыре тому назад", и ничего нового в материале не представлено.

Единственной новинкой ролика он назвал "монтажные истории". "Там в бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация", - сказал пресс-секретарь.

"То есть Песков, видимо, даже не понял, что прифотошопленный Путин в бассейне - это просто шутка. Он думает, что Путина прифотошопили, чтобы люди поверили, что в бассейне Путин. Это просто немного объясняет то, как видят мир из-за кремлевской стены", - прокомментировал реакцию пресс-секретаря президента журналист Дмитрий Колезев.

По словам Пескова, Путину "вменяется в собственность то, чего не существует". "Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации", - цитирует "Интерфакс".

Главной задачей таких "псевдорасследований", по мнению Пескова, является сбор денег. "Вот это как раз и есть главный такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз", - предостерег Песков. Он добавил, что информационные атаки на Путина, о которых Кремлю "давно было известно", будут продолжаться.

Ролик Навального о "дворце Путина", набравший более 21 миллиона просмотров, находится на первом месте в трендах YouTube. Директор ФБК Иван Жданов сообщил в своем Twitter, что после выхода расследования Фонд борьбы с коррупцией получил около около 5 млн рублей пожертвований.

По данным ФБК, именно президент России является истинным владельцем огромного комплекса размером с 39 княжеств Монако на мысе Идокопас на берегу Черного моря. По словам Навального, это даже не резиденция, а "целый город, королевство, отдельное государство" на территории РФ.

Там есть порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже погранпункт. В составе комплекса имеется подземная хоккейная площадка, оранжерея, тоннель, ведущий на пляж и в подземную дегустационную комнату. Во дворце также есть театр, казино, сауны, хаммамы, купели, чаши для купания и аквадискотека, различные цеха и "склад грязи".