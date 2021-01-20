Валентина Матвиенко

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не нужны "ковидные паспорта". "Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении", - сказала Матвиенко, которую цитирует РИА "Новости".

"Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <...> Нет, конечно, не будет такого, нецелесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно", - добавила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, сейчас речь идет лишь об электронном реестре вакцинируемых, который необходим, чтобы понимать количество людей, сделавших прививку от коронавируса, для выработки дальнейшей стратегии борьбы с пандемией. Это касается и электронного регистра переболевших COVID-19. "Если кто-то из граждан захочет получить такой электронный сертификат, мне кажется, возражать не надо, можно такую возможность предоставить. Вакцинация у нас добровольная. В то же время я хочу призвать всех наших граждан вакцинироваться, это практически единственный способ сдерживания дальнейшего развития пандемии, защиты здоровья людей", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала "ковидные паспорта" "своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты такого введения прорабатываются. Между тем против введения "ковид-паспортов" высказались 59% участников недавнего опроса на этот счет: информацию о наличии антител они относят к врачебной тайне, а само решение выдавать "ковид-паспорта" считают дискриминацией.