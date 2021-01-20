Химкинский городской суд "на выезде" арестовал Алексея Навального до 15 февраля

Кира Ярмыш / Twitter

Оппозиционный политик Алексей Навальный отправлен в СИЗО "Матросская тишина" до суда, который решит вопрос о замене ему условного срока по делу "Ив Роше". Однако следственный изолятор не предназначен для "задержанных", не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми. Юристы и правозащитники рассказали, что в российских законах нет ни статьи для взятия под стражу Навального, ни учреждения для таких заключенных.

Правила содержания ни в одном из мест временного лишения свободы не регулируют заключение туда условно осужденных уклонистов. Такую "дырку" Русская служба BBC обнаружила в законах и инструкциях, которые регулируют работу СИЗО, изоляторов временного содержания и спецприемников.

Навального после "продления задержания" отвезли в СИЗО "Матросская тишина" и поместили в расположенный на его территории спецблок федерального подчинения (так называемый "Кремлевский централ"). Об этом политик сообщил в Instagram.

Посетившему его адвокату Вадиму Кобзеву сам Навальный сказал, что условия пребывания там "в сто раз круче, чем в спецприемнике", где Навальному раньше приходилось отбывать административный арест. В спецблоке находится всего сто человек (в "Матросской тишине" - несколько тысяч). Решения о помещении туда, как и в "Лефортово", принимаются специально по каждому заключенному.

При этом после вынесения постановления Химкинского суда защитники Навального не были уверены, что политик попадет именно в СИЗО, а, например, не в ИВС, сказал адвокат Навального Вадим Кобзев.

Даже если суд счел, что Навальный действительно уклонялся от контроля (сам он и его защита это отрицают), в законе вообще не указано, что условно осужденных в таких случаях можно задерживать. "Судья должна была вернуть представление начальнику УВД без рассмотрения, поскольку ставить такой вопрос перед судом он не мог", - сказал адвокат. Вопрос, куда следует направлять таких задержанных, также не урегулирован, отметил он.

При этом в любом СИЗО по закону 103-ФЗ, регулирующему содержание под стражей, должны находиться "подозреваемые и обвиняемые" по уголовным делам, за совершение которых их можно посадить на срок более трех лет, и только если суд после задержания избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

У Алексея Навального статуса подозреваемого или обвиняемого по делу об уклонении от контроля ФСИН нет - он условно осужденный. Ни о какой мере пресечения в постановлении Химкинского суда речь не идет.

Из утвержденного Минюстом распорядка работы СИЗО также следует, что туда не может попасть человек, которого не подозревают или не обвиняют в совершении уголовного преступления. Ни один из пунктов этих правил не регулирует размещение в СИЗО условно осужденных уклонистов.

Для содержания под стражей "задержанных" по тому же закону 103-ФЗ предназначены изоляторы временного содержания (ИВС). Они входят в систему МВД, но содержат задержанных "по подозрению в совершении преступлений" на короткий срок - максимум 72 часа. Еще меньше времени - до 48 часов - задержанный может провести непосредственно в полиции.

Уклонение от контроля ФСИН - не преступление, а нарушение условий исполнения приговора, при этом 30-дневный срок задержания Навального многократно превышает предусмотренный для ИВС. То есть в ИВС политик тоже находиться не может.

В течение 30 суток граждан можно содержать в спецприемниках, которые тоже управляются МВД, но туда помещают лишь тех, кто по решению суда подвергнут административному аресту.

Уклонение от контроля ФСИН, которое якобы совершил Навальный, административным правонарушением не является.

Наиболее четко в случаях с уклонившимися от контроля ФСИН закон регламентирует задержание осужденных к исправительным работам. Находиться до суда по изменению им условий исполнения наказания они должны не в СИЗО, а в помещении для нарушителей исправительных центров (ИЦ), созданных для содержания таких осужденных.

В Москве исправительный центр создан в Зеленограде. Фактически это общежитие с более мягкими по сравнению с другими учреждениями ФСИН условиями пребывания.

Существуют также спецучреждения временного содержания иностранных граждан, куда сажают мигрантов и апатридов (лиц без гражданства), а также центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей. К этим категориям Алексей Навальный не относится так же, как к подозреваемым, обвиняемым или осужденным к исправительным работам.

"С одной стороны, закон о содержании под стражей позволяет содержать в СИЗО задержанных за преступления, - говорит руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. - С другой, если закон в принципе не позволяет задерживать условно осужденных, то и содержание их где-либо предусмотрено быть не может".

Адвокат Ольга Цейтлина считает, что в случае с Навальным суд нарушил базовые принципы правового государства. "Свобода - это правило, любое лишение свободы - это исключение. Когда мы говорим о лишении свободы, закон должен быть четким, предсказуемым и защищенным от любого произвола. Условие, что содержание под стражей возможно исключительно на основании закона, есть и в Конституции, и в системе Европейской конвенции по защите прав человека. Главный критерий лишения человека свободы - это законность. Даже если суд считает это обоснованным - мы сейчас это не обсуждаем, - он должен четко сослаться на норму, которая должна использоваться для лишения человека свободы", - сказала она.

По словам Ольги Цейтлиной, в законе "должно быть четко прописано, куда и за какое нарушение должен быть помещен условно осужденный". "Если это четко черным по белому не прописано, такой закон не может использоваться для помещения человека в СИЗО или любое иное место лишения свободы - это незаконно и может быть основанием для обращения в Европейский суд по правам человека, - считает она. - На основании "кривого" закона лишать человека свободы нельзя. Непонятно, почему такого человека нужно отправить в СИЗО, а, например, не в вытрезвитель".

Законность определяется качеством закона, он должен быть понятным и исключать несколько толкований, объясняет Ольга Цейтлина: "Если все настолько не регламентировано, нечетко и непредсказуемо, законодательство настолько "кривое", что ни сам осужденный, ни юристы, ни журналисты, ни общество в целом не могут понять, на основании какого конкретного нормативного акта человек лишен свободы - это нарушение конституционных и международно-правовых принципов".

Ряд опрошенных Русской службой BBC юристов считает, что судья Морозова применила к условно осужденному Навальному нормы законов, позволяющие задерживать на 30 суток уклоняющихся от отбывания других видов наказаний, "по аналогии". Суды в России применяют такую практику преодоления пробелов в законодательстве, хотя регламентирована она только в гражданском кодексе, а в уголовном праве такой нормы нет.

Адвокаты Ольга Цейтлина и Анна Ставицкая подчеркнули, что применение закона "по аналогии" возможно только в сторону улучшения положения осужденного, а лишение свободы его положение ухудшает.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину".

На задержании Навального изначально настаивала ФСИН. Ведомство считает, что он уклонялся от контроля во время испытательного срока по делу "Ив Роше", и в связи с этим объявила его в розыск. Ведомство обещало добиться того, чтобы Навальный был задержан до заседания суда, на котором будет решаться, заменить ли условный срок в 3,5 года на реальный.

Однако задерживали Алексея Навального полицейские, а с просьбой о "заключении под стражу" политика 18 января обратилась не ФСИН, а начальник УВД по городу Химки Игорь Янчук, следует из постановления Химкинского суда. Представители ФСИН в заседании вообще не участвовали.

Судья Елена Морозова в итоге вынесла решение не о "заключении под стражу", а о "продлении задержания на 30 суток" - то есть, с формальной точки зрения сделала не то, о чем ее попросил полицейский. Ссылок на нормы законов, разрешающих такое задержание, в постановлении Химкинского суда нет.

Пленум Верховного суда России указывал, что суд, проверяя, действительно ли условно осужденный скрывался от контроля 30 дней, должен "проверять полноту" мероприятий по его розыску и установлению причин уклонения, проведенных уголовно-исполнительной инспекцией. В частности, ФСИН была обязана опросить родственников и соседей Навального, а также других граждан, которым могло быть что-либо известно о его месте нахождения. При этом, "если проведенных мероприятий для вывода о том, что осужденный скрылся от контроля, недостаточно, то суд отказывает в удовлетворении представления" ФСИН, говоритcя в постановлении пленума.