Более 130 тысяч человек поддержали петицию одного из ведущих российских астрофизиков, доктора физико-математических наук Сергея Попова с просьбой отозвать пакет поправок в закон об образовании, ужесточающий требования к просветительской деятельности. Сбор подписей организован на сайте Change.org

Change.org

Более 130 тысяч человек поддержали петицию одного из ведущих российских астрофизиков, доктора физико-математических наук Сергея Попова с просьбой отозвать пакет поправок в закон об образовании, ужесточающий требования к просветительской деятельности. Сбор подписей организован на сайте Change.org.

В случае принятия поправок образовательным организациям придется согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения все международные договоры и работу с иностранными учеными, говорится в петиции. Кроме того, правительство начнет контролировать просветительскую деятельность, которая в законопроекте понимается максимально широко. Несмотря на критику ученых, в конце декабря документ прошел первое чтение в Думе, второе чтение запланировано на 21 января.

"Принятие поправок откроет путь ряду ограничительных мер, которые негативно скажутся на популяризаторской деятельности в нашей стране. Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции и т.п.", - говорится в петиции.

Подписанты требуют отозвать поправки к закону, учесть голос просветительского сообщества и "миллионов россиян, составляющих аудиторию научно-популярных лекций и фестивалей". "Законы должны помогать просвещению, а не мешать ему!" - говорится в петиции.

Одним из подписавших петицию стал сооснователь сообщества "Диссернет", доктор биологических наук Михаил Гельфанд, который выступил соавтором декларации ученых и популяризаторов науки, опубликованной в газете "Троицкий вариант - Наука". На момент публикации материала ее подписали более 1,2 тысячи ученых и просветителей.

В декларации ученые требуют немедленно отозвать законопроект, указывая, что его концепция не может быть улучшена отдельными поправками. Помимо этого авторы заявляют, что не будут признавать правомочность ограничительных мер в случае принятия законопроекта, а также отказываются обращаться за лицензиями, если они будут введены, и предварительно согласовывать тексты выступлений и презентаций.

Сам Гельфанд заявил, что некоторые части поправок уже повторяют существующее законодательство "об экстремизме", так что ничего нового в них нет. По его словам, введение обязательного согласования любых контактов с иностранцами вызывает тревогу, особенно на фоне принятых законов об "иноагентах". А под просветительской деятельностью можно будет понимать все что угодно.

Как пишет "Новая газета", одним из инициаторов поправок стал глава Комиссии по противодействию иностранному вмешательству в Совете Федерации Андрей Климов. Он заявил, что изменения закона об образовании смогут закрепить возможность увольнения преподавателей, если в их образовательной деятельности найдут признаки разжигания розни, экстремизма и подрыва конституционного строя.

Кроме того, сенатор предложил дополнить законодательство термином "просвещение" для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. Вскоре после этого законопроект, подготовленный несколькими сенаторами и депутатами во главе с Климовым, был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в конце декабря, хотя профильный комитет указал на большое количество несостыковок в документе.

Новый закон предлагает зарегулировать просветительство (под это определение могут попасть как онлайн-лекция на YouTube, так и, например, языковые курсы). Теперь все, что связано с деятельностью "вне рамок образовательных программ", но направленной на "распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции", должно будет контролировать правительство (порядок контроля пока не ясен, но предполагают, что это будет лицензирование). Ужесточение закона авторы обосновали иностранной угрозой.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, отсутствие регулирования в сфере просвещения "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий". По мнению чиновников, такие мероприятия, в том числе, поддерживаются из-за рубежа и направлены на "дискредитацию" российской "политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя".

Кроме того, если законопроект примут в текущем виде, высшие учебные заведения и другие образовательные организации будут обязаны получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Требование должно защитить учащихся от "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс".

В начале недели президиум РАН также решил направить в Госдуму запрос об отзыве законопроекта о просветительской деятельности. По словам академиков, в случае его принятия придется получать согласование Минобрнауки на любой договор с иностранными преподавателями, на проведение международных конференций и других событий с международным участием, что парализует международное сотрудничество.

Юристы считают идею о выдаче заключений для международного сотрудничества абсурдной и противоречащей существующему законодательству, так как автономия образовательных организаций является одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в этой сфере. А реализация поправок потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Все это не смущает Климова, который в ответ на критику заявил, что "научное сообщество - штука очень широкая", а людей, которые выступают против законопроекта, на самом деле "взбаламутили" силы из-за рубежа. А отрицательные заключения различных органов власти и отсутствие поддержки документа в некоторых субъектах России он называет "нормальным процессом".

В связи с этим ученые вспоминают печально известный рекомендательный приказ Министерства науки, согласно которому ученые должны были получать разрешение на встречи с иностранными коллегами, а также писать отчеты. После того, как эти рекомендации вызвали недоумение в научном сообществе, действие приказа было отменено.