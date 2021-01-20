Большинство россиян выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку

АГН Москва / Александр Авилов Среди тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел, сторонников "ковид-паспортов" чуть больше, но противники по-прежнему в большинстве (соответственно 18 и 55%)

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Большинство россиян выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Как показывают результаты опроса, опубликованного на портале SuperJob, соответствующую инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12% респондентов. Против введения "ковид-паспортов" высказались 59%. Еще 29% опрошенных затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, число противников появления такого документа прямо пропорционально уровню дохода респондентов. При заработке менее 30 тыс. рублей в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против - 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше ₽80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%. Среди тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел, сторонников "ковид-паспортов" чуть больше, но противники по-прежнему в большинстве (соответственно 18 и 55%).

Как отмечает SuperJob, критики "ковид-паспортов" чаще всего называют информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение выдавать "ковид-паспорта" дискриминационным. Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

С вопросами про COVID-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Согласно опросу, COVID-статусом соискателей интересуются в 35% компаний. Чаще всего такие вопросы задают при трудоустройстве в сферах здравоохранения и строительства.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала "ковидные паспорта" "своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией". "Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация - единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации", - сказала Москалькова в интервью РИА "Новости". При этом омбудсмен отметила, что возникает вопрос о защите прав той категории граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты такого введения прорабатываются.

Песков напомнил, что идея введения ковидных паспортов была одним из вопросов на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, и была зафиксирована в перечне поручений, который был подписан по итогам пресс-конференции. По его словам, коронавирус создал новую реальность, в которой мы будем жить еще неопределенное время. "И поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях", - отметил он.

Также Песков добавил, что в вопросе QR-кодов и других вариантов в конкретных субъектах России нужны дополнительные разъяснения - для чего, с какой целью, что это будет давать гражданам, у которых есть такие QR-коды, чего будут лишены граждане, у которых их нет. "Это просто повод для проактивной информационной кампании с тем, чтобы действительно разъяснять суть происходящих обсуждений и не давать места различным кривотолкам и неправильной информации в этой связи", - уточнил он.

На вопрос, изучается ли тема о возможности регулирования выезда из страны для людей, у которых есть или нет таких ковидных паспортов в случае их введения, Песков ответил отрицательно. "Идея как раз была такая, чтобы страны гипотетически могли бы договориться о том, что люди, имеющие некие "паспорта", могли бы более свободно передвигаться", - сказал он, уточнив, что единой точки зрения на этот счет пока также нет.

На прошлой неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что жителям острова, которые прошли вакцинацию, будут давать специальные бейджи - тем, кто их носит, позволят не надевать медицинские маски. Позже он уточнил, что вместо бейджа вакцинированные будут получать электронный сертификат в виде QR-кода в смартфоне. А 18 января руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил, что у посетителей кафе и ресторанов будут проверять "ковид-паспорт" - его будут выдавать после вакцинации или выявления антител.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее допустил, что в 2021 году вакцинные паспорта войдут в обиход по всему миру. С 17 января начать выдачу "зеленых паспортов" вакцинированным планирует Израиль. Речь идет о специальном мобильном приложении. На первом этапе "зеленый паспорт" позволит его обладателям летать за границу и по возвращении из "красных" стран не соблюдать карантин. Также он послужит освобождением от режима самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

Между тем в апреле прошлого года ВОЗ предостерегла государства от выдачи таких документов. По их словам, обладатели "иммунных паспортов" будут считать, что они защищены, и станут игнорировать рекомендации органов здравоохранения, что может привести к дальнейшему распространению коронавируса.А тесты на наличие антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке на точность и надежность. Неточные тесты могут показать ложноотрицательные результаты у людей, которые на самом деле заражены, и положительные у здоровых.