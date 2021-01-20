Роскомнадзор сообщил, что потребовал от руководства соцсети "ВКонтакте" пресекать распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Ранее такое же предостережение получила платформа TikTok

Алексей Поляков / Moscow-Live Ведомство утверждает, что нашло примеры использования аккаунтов в соцсети "ВКонтакте" с такой целью. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор уведомил "ВКонтакте" о недопущении распространения информации, которая вовлекает несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия

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Роскомнадзор сообщил, что потребовал от руководства соцсети "ВКонтакте" пресекать распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Ранее такое же предостережение получила платформа TikTok.

Ведомство утверждает, что нашло примеры использования аккаунтов в соцсети "ВКонтакте" с такой целью. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор уведомил "ВКонтакте" о недопущении распространения информации, которая вовлекает несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.

Ранее аналогичное требование было направлено платформе TikTok. От нее Роскомнадзор потребовал удалить материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных массовых мероприятиях. "Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", - подчеркивается в уведомлении.

Ведомство также потребовало от всех соцсетей, СМИ и информационных ресурсов "не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями".

Ранее в этот же день незарегистрированная Либертарианская партия России сообщила, что мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 31 января в поддержку Алексея Навального. Чиновники сослались на ограничения, связанные с коронавирусом. Аналогичная акция протеста запланирована штабом Алексея Навального на 23 января.

Источник, близкий к городской администрации, сообщил "Интерфаксу", что заявки сторонников Навального на проведение массовых акций будут отклоняться из-за действующего в Москве запрета до окончания пандемии на проведение публичных мероприятий.

Не допустить массового выхода россиян на протестные акции в поддержку арестованного Алексея Навального пытаются не только чиновники, но и кремлевские пропагандисты. Так, телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала "Соловьев Live" назвал всех участников оппозиционных акций и сторонников Навального "предателями", "изменниками родины" и "коллаборационистской сволочью". Самого Навального Соловьев назвал "нацистской мразью", которая якобы ненавидит его как "еврея и антифашиста".

"Это наша родина. Еще раз ее разрушить мы вам, западным шавкам, не дадим", - угрожающе подытожил Соловьев, обращаясь к сторонникам оппозиции.

Напомним, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования.

Между тем в обществе набирает обороты кампания в поддержку Алексея Навального. Его освобождения добиваются журналисты, музыканты, писатели, политики и блогеры. Многие из них фактически призвали сограждан выйти 23 января на уличные акции в поддержку Алексея Навального.

А редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.orgпетицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием. "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в обращении.