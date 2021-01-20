Сергей Миронов

Справедливая Россия Миронова заинтересовало предложение первого заместителя председателя партии "За правду" Александра Бабакова частично проспонсировать думскую кампанию СР

АГН Москва / Сергей Киселев

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов объявил о слиянии с "Патриотами России" и партией Захара Прилепина "За правду". По словам Миронова, это станет началом "реального объединения левого фланга".

"Конечно, мы объединяемся, в том числе, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левопатриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, но не это главное. Главное - изменение всего хода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыта жизни по чужим лекалам", - заявил Миронов (цитата по "Дума ТВ").

Он призвал все левые силы, а также парламентские фракции КПРФ И ЛДПР к объединению против "политического монополизма" "Единой России". Миронов уточнил, что три партии объединяются на базе "Справедливой России", сам он рассчитывает возглавить новую организацию. Лидеры "Патриотов России" и "За правду" будут сопредседателями.

"Что касается названия партии, то будет длинное и короткое. С большой долей вероятности звучать будет так: "Справедливая Россия - за правду", - сказал Миронов. По его словам, все три партии уже имеют право на участие в сентябрьских выборах в Госдуму без сбора подписей.

СМИ писали о возможном объединении СР с малыми партиями еще в конце минувшего года. По данным близких к Кремлю источников РБК, инициатором объединения во многом была администрация президента, ее представители входят в комиссию по подготовке слияния.

Вести избирательную кампанию объединенной партии будет один из победителей кремлевского конкурса "Лидеры России. Политика" политтехнолог Дмитрий Гусев, он также пойдет в Госдуму по спискам новой партии, пишет издание.

По словам одного из собеседников РБК, концептуально договоренность об объединении между лидерами трех партий достигнута, "лишь бы не разругались в последний момент". Переговоры с самого начала шли непросто: Миронов не хочет делиться властью на равных и желает остаться единоличным лидером.

По данным источника Znak.com, Миронова заинтересовало предложение первого заместителя председателя партии "За правду" Александра Бабакова частично проспонсировать думскую кампанию СР. Сам Миронов называл это "очень интересным слухом".

В Кремле ожидают, что слияние поможет "справороссам" получить хотя бы небольшой прирост голосов на выборах в Госдуму и таким образом сохранить четырехпартийный парламент, более выгодный российским властям, чем трехпартийный, говорят собеседники РБК.