Минздрав получил документы, необходимые для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России при участии Минобороны, получившая название "Спутник V". 2 декабря президент Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать массовую вакцинацию этим препаратом в РФ

АГН Москва / Денис Воронин

В Минздрав поступили документы на регистрацию еще одной отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова Российской академии наук.

"Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, которого цитирует РИА "Новости"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России идет разработка не менее 10 вакцин он коронавируса, кроме уже известных "Спутника V", "ЭпиВакКороны" и препарата центра имени Чумакова. Так, разработку ведут в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) Академии наук, еще три вакцины создаются в центре "Вектор".

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России при участии Минобороны, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей. 2 декабря президент Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать массовую вакцинацию этим препаратом в РФ.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 13 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.