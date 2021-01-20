Нехватка вакцин от коронавируса, которая "может временно возникать в отдельных регионах", связана с "обширной географией РФ" и производством, пока только набирающим обороты. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что регионы Урала приостановили вакцинацию от коронавируса в связи с нехваткой препаратов. Отвечая на вопросы, с чем связан дефицит и видят ли в Кремле вину регионов в этом, Песков заявил: "Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны".

"Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины, - пояснил он. - Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения".

По словам Пескова, российские власти оперативно реагируют на временные затруднения, возникающие при массовой вакцинации от коронавируса. В ближайшее время процесс вакцинации отладят, а сбои будут устранены, заверил представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что власти оперативно реагируют на такие ситуации, принимаются необходимые меры. "Конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", - заверил он.

На прошлой неделе сообщалось, что в половине российских регионов вакцинация недоступна. К группе с наиболее низким результатом вакцинации отнесены, в частности, республика Алтай, Башкирия, Бурятия, Владимирская область, Дагестан, Забайкальский край, Калужская область, Хабаровский край, Чечня. Некоторые из этих регионов отчитались, что получили ограниченные партии вакцины и прививались в основном медики, работники образования и социальной сферы.

В докладе выделена также группа регионов, где "доступность отсутствует, однако идет предварительная запись". Таких областей восемь: Воронежская, Оренбургская, Тульская, Томская, Липецкая, Вологодская и Магаданская области, а также Приморский край. Здесь пока прививают только людей, которые рискуют заразиться в силу своих должностных обязанностей.

В группу ограниченной доступности вакцинации вошли 14 регионов: туда поступили партии вакцины, идет вакцинация врачей и учителей, но ситуация именно с массовой вакцинацией не ясна. Например, в Новосибирской области в некоторых учреждениях началось массовое вакцинирование населения, однако часть поликлиник не получала такого распоряжения.

В Ставропольском крае власти заявили, что после того, как привьются все врачи и учителя, вакцинироваться смогут и все желающие - "в первые месяцы 2021 года". А в Мордовии только 6 января было объявлено о начале вакцинирования медиков, педагогов, работников социальной сферы, а также жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

К регионам с низкой доступностью вакцинации отнесены 11 республик и областей: Челябинская, Омская, Костромская, Орловская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия, Северная Осетия, Адыгея. В Челябинской области 12 января участковые терапевты начали обзванивать людей пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, с приглашениями принять участие в вакцинации, а с 1 февраля в регионе начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию.

В Новгородской области 11 января были вакцинированы первые десять человек из 1 тысячи желающих и записавшихся на прививку, а в Коми объявили, что с 11 января началась вакцинация всех желающих - до этого вакцинировали только медработников.

В группы со "средней" и "высокой" доступностью вошли по пять регионов. Петербург, Кемеровская, Курганская и Белгородская области, а также Алтайский край внесены в группу со средней доступностью - там вакцинация всех желающих уже идет, но ее масштабирование ожидается с середины января. При этом, как указано в докладе, в Алтайском крае холодильники для хранения прививки есть только в трех городах - Барнауле, Бийске и Рубцовске, а очередь на прививку расписана на две недели вперед.

К регионам с высокой доступностью массовой вакцинации в докладе отнесены Москва, где на 1 января были вакцинированы 50 тысяч человек, Московская область (более 17,1 тысячи на 6 января), Сахалинская область (более 1 тысячи человек на конец декабря), а также самые маленькие по численности регионы: Ненецкий и Чукотский АО.