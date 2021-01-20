Юлия Навальная сообщила о слежке за собой

Moscow-Live / Анастасия Зотова

Жена Алексея Навального Юлия заметила около своего дома автомобиль, в котором, по ее мнению, уже сутки "караулят" сотрудники полиции. "Ну а чему удивляться - вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания "троек", теперь - что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили", - написала она в Instagram.

Сам Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", передал из изолятора обращение. Он сказал, что не жалеет о возвращении в Россию: "Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма - полностью рациональный выбор". Навальный добавил, что отказывается мириться с беззаконием в России и "молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции".

После ареста Навального ФБК выпустил большое расследование о "дворце Путина" в окрестностях Геленджика, строительство которого, по данным Фонда, обошлось в 100 млрд рублей. Навальный в двухчасовом видеоролике отметил, что это не просто резиденция, а, скорее, "королевство", "отдельное государство внутри России". Там есть собственный погранпункт, бесполетная зона, порт, охрана, "неприступные заборы".

Площадь участка под огромным дворцовым комплексом составляет 68 гектаров, однако на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше, поскольку прилегающий участок площадью 7 тысяч гектаров принадлежит ФСБ, говорится в расследовании. По данным ФБК, вся территория комплекса в 39 раз превышает площадь княжества Монако. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это "старая пластинка", и у Путина нет дворца в Геленджике.