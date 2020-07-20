Мэр Норильска Ринат Ахметчин, ранее заявивший о сокрытии региональными властями реальной статистики заболеваемости коронавирусом, объявил о своей отставке

Официальный сайт города Норильска Оперативные данные по Красноярскому краю по состоянию на 20 июля

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Мэр Норильска Ринат Ахметчин, ранее заявивший о сокрытии региональными властями реальной статистики заболеваемости коронавирусом, объявил о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Хочу сразу сказать, что всю информацию, которую я предоставлял, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают здесь на территории Норильска. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял", - сказал Ахметчин, которого цитирует РИА "Новости". По его словам, он принял решение написать заявление об отставке после недоверия, высказанного таким образом в его адрес.

16 июля мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заксобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса. Он сообщил о занижении краевыми властями данных по заболеваемости коронавирусом и попросил направить в городской округ дополнительные медперсонал, оборудование и лекарства.

По данным главы города, с конца марта было подтверждено 832 случая заражения вирусом, в то время как краевое управление Роспотребнадзора сообщило лишь о 293 больных, что свидетельствует о неадекватной оценке масштабов распространения инфекции и сокрытии реальной информации. При этом большинство просьб о поддержке не принесли результатов.

"Сложилась устойчивая тенденция роста количества заболевших выше количества выздоровевших (ежедневный прирост заболевших исчисляется десятками человек, тогда как выздоровело за весь период только 122 человека). Более 20 человек с признаками заболевания скончались", - отметил глава Норильска. Он также сообщил о пятикратном росте случаев внебольничной пневмонии - из-за загруженности медиков не всем этим людям успевают делать тесты на коронавирус.

В краевом Минздраве опровергли слова градоначальника, заявив, что помощь пациентам с коронавирусом в Норильске оказывают в двух госпиталях на 260 коек, из них заняты только 178. А из 36 коек с аппаратами искусственной вентиляцией лёгких свободны 29. Кроме того, в городе нет нужды ни в медикаментах, ни в технике, а количество пациентов с респираторными симптомами снижается.