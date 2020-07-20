Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев умер в Москве, сообщил телеканал НТВ, , на котором он долгое время работал. Он скончался в реанимации, передает РИА "Новости". "Он скончался в реанимации в больнице, сегодня ночью", - подтвердили РБК в Институте географии РАН.

В последние годы Беляев более восьми лет боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году телеведущий рассказал, что у него рак легких. В 2017 году он перенес две операции.

С начала 1970-х годов Беляев работал в Институте географии академии наук. В 1987 он году был назначен заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам. Он также участвовал в ряде научных экспедиций, в том числе в пустыню Гоби.

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. Был также членом Академии Российского телевидения.