ВСЕ ФОТО Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями

tampatra@hotmail.com / DepositPhotos Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных вирусов, циркулирующих на территории страны, показало, что разнообразие коронавируса в России появилось как минимум из 67 независимых источников. Завоз вируса происходил в феврале-марте 2020 года по большей части из стран Европы

Crevis / DepositPhotos В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что чаще всего коронавирус в Россию завозят из Италии, Испании, Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда она отмечала, что Россия смогла избежать первой волны заражения непосредственно из Китая

Пресс-служба Президента России

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.

Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных вирусов, циркулирующих на территории страны, показало, что разнообразие коронавируса в России появилось как минимум из 67 независимых источников. Завоз вируса происходил в феврале-марте 2020 года по большей части из стран Европы. В институте пояснили, что сейчас в стране циркулирует по меньшей мере девять вариантов коронавируса, которых нет в других странах, при этом многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России.

В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что чаще всего коронавирус в Россию завозят из Италии, Испании, Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда она отмечала, что Россия смогла избежать первой волны заражения непосредственно из Китая.

А в мае, по данным Der Spiegel, к такому же выводу пришли ученые из Вашингтонского университета, которые изучили начало эпидемии COVID-19 в России. Они пришли к выводу, что вирус неоднократно завозился в страну из Западной Европы.