ВСЕ ФОТО За последние сутки в России выявлено 5940 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 85 человек скончались. Всего в стране отмечено 777 486 заболевших и 12 427 умерших

АГН Москва / Кирилл Зыков Последний раз менее 6 тысяч человек заболевших регистрировалось 29 апреля, когда суточный прирост инфицированных составил 5841 человек. Число умерших минимально с 4 мая, тогда сообщалось о 76 смертях за сутки

АГН Москва / Кирилл Зыков По свежим данным оперштаба, в Хабаровском крае за сутки отмечено 102 новых случая коронавируса, два человека умерли

АГН Москва / Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявлено 5940 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 85 человек скончались. Всего в стране отмечено 777 486 заболевших и 12 427 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Из больниц за прошедшие сутки выписано 3258 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 553 602.

Последний раз менее 6 тысяч человек заболевших регистрировалось 29 апреля, когда суточный прирост инфицированных составил 5841 человек. Число умерших минимально с 4 мая, тогда сообщалось о 76 смертях за сутки, пишет Forbes.

РИА "Новости" особо отмечает, что в Хабаровском крае и Приморье, где продолжаются акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, коронавирус "пошел в рост на фоне улучшения ситуации в других регионах Дальнего Востока". Агентство также сообщает, что хабаровские власти из-за митингов готовятся к дальнейшему росту числа новых заражений в конце недели и организуют сотни дополнительных коек.

По свежим данным оперштаба, в Хабаровском крае за сутки отмечено 102 новых случая коронавируса, два человека умерли.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 591 (15)

Свердловская область - 245 (2)

Ханты-Мансийский АО - 237 (3)

Нижегородская область - 218 (4)

Санкт-Петербург - 202 (26)

Алтайский край - 198 (1)

Иркутская область - 185 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 176

Московская область - 171 (3)

Мурманская область - 167 (3)

Челябинская область - 130

Красноярский край - 127

Ставропольский край - 123 (2)

Новосибирская область - 118 (3)

Оренбургская область - 116

Ульяновская область - 112

Омская область - 109 (2)

Архангельская область - 107

Тюменская область - 107

Воронежская область - 105

Ростовская область - 103

Хабаровский край - 102 (2)

Саратовская область - 97

Пермский край - 89 (1)

Волгоградская область - 88

Приморский край - 88

Краснодарский край - 75 (1)

Республика Коми - 70

Ивановская область - 62

Самарская область - 61 (1)

Томская область - 60

Сахалинская область - 59

Республика Башкортостан - 58 (1)

Чувашская Республика - 52

Кировская область - 51 (1)

Республика Саха (Якутия) - 51

Курганская область - 49

Тульская область - 45 (4)

Ленинградская область - 45

Кемеровская область - 45

Белгородская область - 43

Республика Дагестан - 43 (1)

Республика Бурятия - 43

Владимирская область - 41 (2)

Ярославская область - 41

Тамбовская область - 40

Республика Тыва - 40

Республика Карелия - 39

Амурская область - 39

Орловская область - 38

Рязанская область - 38

Удмуртская Республика - 38

Пензенская область - 37 (1)

Республика Хакасия - 37 (1)

Камчатский край - 37

Калужская область - 35

Республика Мордовия - 35

Курская область - 33

Смоленская область - 32

Астраханская область - 32

Брянская область - 30

Псковская область - 30

Забайкальский край - 30

Республика Марий Эл - 29

Республика Татарстан - 29

Вологодская область - 27

Карачаево-Черкесская Республика - 27

Тверская область - 26 (2)

Республика Алтай - 22

Липецкая область - 21

Новгородская область - 20

Республика Адыгея - 20

Кабардино-Балкарская Республика - 20

Республика Ингушетия - 19

Костромская область - 17

Республика Калмыкия - 17

Республика Северная Осетия - 16

Калининградская область - 14

Магаданская область - 12 (1)

Республика Крым - 12

Чеченская Республика - 11 (1)

Еврейская АО - 3

Ненецкий АО - 1

Севастополь - 1

