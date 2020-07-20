За последние сутки в России выявлено 5940 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 85 человек скончались. Всего в стране отмечено 777 486 заболевших и 12 427 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Из больниц за прошедшие сутки выписано 3258 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 553 602.
Последний раз менее 6 тысяч человек заболевших регистрировалось 29 апреля, когда суточный прирост инфицированных составил 5841 человек. Число умерших минимально с 4 мая, тогда сообщалось о 76 смертях за сутки, пишет Forbes.
РИА "Новости" особо отмечает, что в Хабаровском крае и Приморье, где продолжаются акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, коронавирус "пошел в рост на фоне улучшения ситуации в других регионах Дальнего Востока". Агентство также сообщает, что хабаровские власти из-за митингов готовятся к дальнейшему росту числа новых заражений в конце недели и организуют сотни дополнительных коек.
По свежим данным оперштаба, в Хабаровском крае за сутки отмечено 102 новых случая коронавируса, два человека умерли.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 591 (15)
Свердловская область - 245 (2)
Ханты-Мансийский АО - 237 (3)
Нижегородская область - 218 (4)
Санкт-Петербург - 202 (26)
Алтайский край - 198 (1)
Иркутская область - 185 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 176
Московская область - 171 (3)
Мурманская область - 167 (3)
Челябинская область - 130
Красноярский край - 127
Ставропольский край - 123 (2)
Новосибирская область - 118 (3)
Оренбургская область - 116
Ульяновская область - 112
Омская область - 109 (2)
Архангельская область - 107
Тюменская область - 107
Воронежская область - 105
Ростовская область - 103
Хабаровский край - 102 (2)
Саратовская область - 97
Пермский край - 89 (1)
Волгоградская область - 88
Приморский край - 88
Краснодарский край - 75 (1)
Республика Коми - 70
Ивановская область - 62
Самарская область - 61 (1)
Томская область - 60
Сахалинская область - 59
Республика Башкортостан - 58 (1)
Чувашская Республика - 52
Кировская область - 51 (1)
Республика Саха (Якутия) - 51
Курганская область - 49
Тульская область - 45 (4)
Ленинградская область - 45
Кемеровская область - 45
Белгородская область - 43
Республика Дагестан - 43 (1)
Республика Бурятия - 43
Владимирская область - 41 (2)
Ярославская область - 41
Тамбовская область - 40
Республика Тыва - 40
Республика Карелия - 39
Амурская область - 39
Орловская область - 38
Рязанская область - 38
Удмуртская Республика - 38
Пензенская область - 37 (1)
Республика Хакасия - 37 (1)
Камчатский край - 37
Калужская область - 35
Республика Мордовия - 35
Курская область - 33
Смоленская область - 32
Астраханская область - 32
Брянская область - 30
Псковская область - 30
Забайкальский край - 30
Республика Марий Эл - 29
Республика Татарстан - 29
Вологодская область - 27
Карачаево-Черкесская Республика - 27
Тверская область - 26 (2)
Республика Алтай - 22
Липецкая область - 21
Новгородская область - 20
Республика Адыгея - 20
Кабардино-Балкарская Республика - 20
Республика Ингушетия - 19
Костромская область - 17
Республика Калмыкия - 17
Республика Северная Осетия - 16
Калининградская область - 14
Магаданская область - 12 (1)
Республика Крым - 12
Чеченская Республика - 11 (1)
Еврейская АО - 3
Ненецкий АО - 1
Севастополь - 1