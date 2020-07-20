Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Михаила Ефремова

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье - 5 лет лишения свободы

АГН Москва / Пресс-служба Таганского суда

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Михаила Ефремова. Его будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье - 5 лет лишения свободы. Дело будет рассмотрено Пресненским районным судом Москвы.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, и заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть. Михаил Ефремов подчеркнул, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Он также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства. Семья погибшего жителя Рязанской области Сергея Захарова не приняла извинения.