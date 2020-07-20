Более 1,1 миллиарда рублей выплатило Министерство юстиции России, выполняя решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году

CherryX / commons.wikimedia.org

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Более 1,1 миллиарда рублей выплатило Министерство юстиции России, выполняя решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году.

Всего для оплаты в Минюст поступило 1240 решений ЕСПЧ, "по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму 1 135 543,1 тыс. рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 700 000,0 тыс. рублей", сообщается в отчете о проверке исполнения бюджета Минюстом, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Кроме того, "на 1 января 2020 года у Минюста России числилось 10 неисполненных таких судебных решений на сумму 850 563,9 тыс. рублей, которые не были оплачены по причине позднего поступления документов".

Счетная палата также отметила, что из-за того, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не выполнила программу по улучшению условий содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, количество жалоб в ЕСПЧ может вырасти.

В январе 2020 года ЕСПЧ представил статистику, согласно которой из общего количества в 59,8 тысяч рассматриваемых судом в 2019 году исков 25,2% касались России. Таким образом, как и в 2018 году, Россия с отрывом первенствовала по количеству поданных на нее в ЕСПЧ исков, отмечает Deutsche Welle. На втором месте была Турция (15,5%), на третьем - Украина (14,8%).

По данным Минюста РФ, свыше 90% жалоб против России ЕСПЧ отклоняет, а если рассчитывать количество исков на 10 тысяч населения, то РФ замыкает второй десяток стран, входящих в Совет Европы. В то же время отмечен рост числа поступивших в суд жалоб.