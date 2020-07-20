"Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией", - написал Навальный на своем сайте. Он напомнил о многочисленных попытках ликвидации фонда и его региональных штабов, в рамках которых пришлось пережить многочисленные рейды и обыски, заморозку счетов, судебные иски, а также признание ФБК иноагентом.

"В итоге все независимые депутаты и сотрудники ФБК, которые звали людей на митинги, оказались должны миллионы рублей. Мы сейчас собираем деньги на выплату этих штрафов и с вашей помощью соберем", - написал Навальный, добавив, что "последней каплей" стало дело об испорченных продуктах, которые поставлял в московские школы и детсады "повар Путина" Евгений Пригожин. Хотя суд признал вину компаний Пригожина и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших, он удовлетворил и ответный иск Пригожина против ФБК, самого Навального и юриста фонда Любови Соболь на общую сумму в 88 миллионов рублей.

"Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина", - комментирует ситуацию Навальный. По его словам, "команда" ФБК намерена зарегистрировать другое юрлицо и продолжать бороться с коррупцией, однако тем, кто подписан на ежемесячные платежи в пользу фонда, необходимо оформить новый регулярный платеж на сайте ФБК.

"Обещаем всем, что каждая копейка будет направлена на то, чтобы приблизить тот момент, когда <...> вся кремлёвская банда будут сидеть на скамье подсудимых", - - заключает глава фонда, пообещав "потрепать на выборах" сторонников партии "Единая Россия".