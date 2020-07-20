ВСЕ ФОТО Путин отправил в отставку Фургала "в связи с утратой доверия" и назначил врио губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала "в связи с утратой доверия"

Пресс-служба Президента России Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора, тот согласился. "Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне", - сказал Дегтярев

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала "в связи с утратой доверия" и назначил временно исполняющим его обязанности депутата Госдумы РФ от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева.

Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора, тот согласился. "Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне", - сказал Дегтярев, отметив, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край, а через месяц, после анализа обстановки, доложить президенту о состоянии дел в крае.

"Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру, и ко мне, и к правительству Российской Федерации ", - ответил Путин.

На кандидатуре представителя ЛДПР настаивал лидер либеральных демократов Владимир Жириновский, пригрозивший уходом партии из Госдумы и бойкотом представителями партии в органах государственной власти РФ. Позже ЛДПР смягчила риторику, а Жириновский поспешил дистанцироваться от акций протеста в Хабаровске, заяви в, что партия к этому не имеет отношения. Однако он настаивал, что врио губернатора края должен стать представитель ЛДПР. Именно ЛДПР представила президенту в качестве кандидатов на пост врио председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя думского комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

В Кремле выбрали Дегтярева, который в Госдума возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

39-летний Михаил Дегтярев с декабря 2011 года был депутатом Госдумы (VI и VII созывов). Он учился в Самарском аэрокосмическом университете имени С.П.Королева, в Институте мировых цивилизаций (основан лидером ЛДПР Жириновским), в Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Дегтярев в течение 10 лет состоял в кадровом резерве президента России. Дегтярев дважды - в 2013-м и 2018 году - принимал участие в выборах мэра Москвы.

В последние дни в Хабаровске и ряде других городов прошли массовые митинги в поддержку Сергея Фургала.

Главу региона задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.