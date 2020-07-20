Задержанный ранее администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков в ближайшее время выйдет на свободу, сообщил РИА "Новости" его адвокат Максим Пашков.

"Следствие изменило объем обвинения, по этой причине мера пресечения в виде содержания под стражей была сочтена нецелесообразной. Соответствующее постановление уже вынесено, оно будет направлено во ФСИН, после чего Худяков выйдет на свободу", - рассказал собеседник агентства.По его словам, иная мера пресечения Худякову не избрана, но этот вопрос может решиться, когда следствие будет предъявлять новое обвинение. Комментариев следствия на этот счет пока нет.

Худяков был задержан по делу сообщества "Омбудсмен полиции", главным фигурантом которого является бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов. Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел о вымогательстве, обороте порно, оскорблении власти и клевете. Сам Воронцов заявил, что не признает себя виновным и считает уголовное преследование "расправой за свою деятельность".

Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото затем якобы опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей, угрожая публикацией откровенного видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети. Худяков был задержан по эпизоду о распространении непристойных фотографий. Его привезли из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца.